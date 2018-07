Ábalos sosté que és "impossible" alliberar els presos del 'procés'

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha assegurat aquest dijous és "impossible" alliberar els presos del 'procés' perquè "això en un Estat de Dret i no es pot fer res al marge de la llei".





Ábalos ha realitzat aquestes declaracions després de reunir-se amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, després que el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, hagi avançat que en la reunió que mantindrà dilluns que ve amb el president del Govern, Pedro Sánchez, exigirà l'alliberament dels independentistes empresonats.





El ministre ha advocat per la "normalitat penitenciària" i ha assegurat que "no hi ha cap política especial amb els presos del 'procés'", ha insistit.





D'aquesta manera, quan el jutge ja no ha de practicar diligències "s'aplica la llei penitenciària" que planteja la qüestió del "arrelament" per a la seva permanència a la presó, ha explicat.





Ábalos ha assenyalat que els que qüestionen el trasllat de presos "ens estan convidant és a actuar al marge de la llei" i "la llei s'ha de complir sempre, agradi o no agradi", ha advertit.





En tot cas, ha assegurat que en la comissió bilateral que tindrà lloc dilluns que ve entre Sánchez i Torra, el Govern va intentar que "que hi hagi una, dues, tres, quatre i les que calgui per tal de normalitzar la situació amb Catalunya ".