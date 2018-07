Casado competirà per la presidència del PP a la segona volta

El candidat a la presidència del PP Pablo Casado ha expressat la seva satisfacció per les seves dades en les primàries del partit i ha subratllat que el resultat "igualat" que ha obtingut amb Soraya Sáenz de Santamaría s'ha de resoldre en el congrés del PP, confirmant que competirà per la presidència del partit i descartant la possibilitat de pactar una llista única. "Són les normes que ens hem donat", ha subratllat.



En roda de premsa després de conèixer-se els resultats, ha cridat els aspirants que no passen aquest primer tall a sumar-se a la seva candidatura, especialment a la secretària general, María Dolores de Cospedal, que representa milers d'afiliats ia una àmplia representació territorial, ha dit.