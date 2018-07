Pablo Iglesias planeja un cop de timó a Andalusia

El líder de Podem, Pablo Iglesias, està preparant un cop de timó a la filial andalusa del partit. Segons informa 'El Confidencial Digital ', Iglesias aprofitaria l'admissió a tràmit d'un cas que afecta Teresa Rodríguez, líder de Podem a Andalusia, per fulminar a la direcció regional.





Els fets arrenquen a l'octubre de 2017, quan el Jutjat de Primera Instància número 17 de Màlaga va admetre a tràmit una demanda contra Podem Andalusia presentada per dos representants municipals del partit: Francisco Martínez Avil, portaveu de la Costa del Sol Sí Pot, a Mijas; i Pedro Pérez Blanes, regidor de la formació a Fuengirola.





Tots dos càrrecs denunciaven en l'escrit irregularitats durant la II Assemblea Ciutadana de 2016, en què va ser reelegida Teresa Rodríguez, així com l'incompliment dels estatuts. A més, la titular del jutjat, Rosa María Colmenero Díaz, va veure indicis per jutjar també les acusacions de "bullying i assetjament" realitzades pels demandants.





No obstant això, el judici s'ha retardat i no es farà fins al proper 19 de setembre. Temps suficient perquè Pablo Iglesias ultimi el seu cop de mà i cessament de forma fulminant a Teresa Rodríguez.





NOMBROSOS MENYSPREUS





En la direcció nacional consideren que Rodríguez ha tingut una actuació "deslleial" cap al partit, per exemple registrant pel seu compte i sense consultar la marca electoral "Marea Andalusa", i també prenent decisions orgàniques que van en contra dels estatuts.





Les fonts consultades per 'El Confidencial Digital' apunten que "tindríem temps per convocar una nova Assemblea Ciutadana". En aquest interval entre que s'aprovi per la militància una nova direcció, el més probable és que es crearà una gestora manejada des de la direcció central.