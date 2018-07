Brussel·les autoritza la presa conjunta d'Abertis per part d'ACS i Atlantia

La Comissió Europea ha autoritzat aquest divendres la presa conjunta d'Abertis per part d'ACS i Atlantia en entendre que la transacció "no posaria en perill la competència en cap dels mercats considerats" dins de l'Espai Econòmic Europeu.





Les dues signen van notificar l'operació les autoritats de Competència de l'executiu comunitari passat 1 de juny.





Abans, tant la companyia italiana com el grup que presideix Florentino Pérez havien obtingut el vistiplau de Brussel·les per les opes que cadascuna d'elles van llançar unilateralment per Abertis.





Brussel·les ha donat finalment 'llum verda' a la presa conjunta d'Abertis després d'una investigació que s'ha centrat en l'impacte que l'operació podria tenir sobre el mercat de les concessions d'autopistes de peatge en el mercat únic.





Les autoritats europees han estudiat els efectes a Itàlia (on se solapen les activitats d'Atlantia i Abertis) ia Espanya (on es superposen les activitats d'ACS i Abertis).





Brussel·les ha descartat que l'adquisició conjunta suposi problemes sobre la competència en aquests dos mercats perquè les tres firmes "no són les empreses competidores més properes entre si" i perquè hi ha altres competidors "importants" al mercat.





L'Executiu comunitari també ha tingut en compte en la seva decisió que "el mercat de referència és un mercat de licitacions molt regulat".