Torra acaba el seu periple per les presons catalanes

Pere Aragonès i Quim Torra a Puig de les Basses.





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest divendres després de visitar a la presó de Puig de les Basses, a Figueres, a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ja l'exconsellera Dolors Bassa que el seu empresonament "no és només una injustícia, sinó una indecència ".





Així ho ha dit en declaracions als mitjans després de finalitzar la visita a la sortida de la presó, a la qual també s'ha acostat per visitar-les el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès.





Torra ha afirmat que les dues li han transmès "força i coratge", un missatge que han demanat traslladar al poble de Catalunya.





En aquest sentit, ha insistit que Forcadell no hauria d'estar a la presó per permetre el debat al Parlament, ni Bassa per cedir centres cívics: "Que la política torni a la política".





El president de la Generalitat també ha sostingut que tant Forcadell com Bassa li han demanat que traslladin que elles "no són moneda de canvi en cap negociació ni tracte".