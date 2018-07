El Suprem reconeix com a accident laboral el despreniment de retina per l'ús de pantalles

El Tribunal Suprem ha reconegut legalment que l'ús de les pantalles digitals perjudica la salut ocular, en sentenciar que el despreniment de retina sofert per una administrativa davant de la pantalla d'ordinador és un accident laboral perquè és una lesió produïda en lloc i temps de trebal o.





Es tracta d'una sentència que anul·la l'anterior dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Galícia que va declarar que la seva incapacitat temporal derivava d'una malaltia comuna.





Centenars de milions de treballadors que utilitzen pantalles durant la major part de la seva jornada laboral estan en risc, encara que la majoria no ho sap.





El despreniment de retina es produeix quan aquesta s'esquinça dins de l'ull i el líquid que hi ha a la cavitat vítria traspassa la retina. És una afecció molt greu i sobtada que pot acabar amb danys permanents per a la visió de l'afectat.





La majoria d'afectats sol veure centelleigs lluminosos, formes irregulars surant, pèrdua de visió i visió borrosa que apareix de forma abrupta.No obstant això, hi una altra greus malalties retinianes, com per exemple, la degeneració macular, que són acumulatives i on l'afectat no sol ser conscient fins que és massa tard.





Si bé el desprenent de retina pot intervenir quirúrgicament si aquesta es fa malbé greument no existeix curació possible.





Malgrat aquestes xifres, només un de cada 200 treballadors protegeix la retina amb mitjans científicament provats dels efectes de la llum que emeten les pantalles, el que significa que encara milions de persones de tot el món no tenen la protecció necessària malgrat que es vegin obligats a treballar davant d'elles.