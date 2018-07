La derrota de Brasil contra Bèlgica (1-2) dóna peu a una semifinal europea

El primer gol de Bèlgica (Getty Images)





Bèlgica ha tombat a la gran favorita per guanyar el Mundial, que ja només podrà tenir un campió europeu després de l'eliminació del Brasil i Uruguai.





El tècnic espanyol, que sona per dirigir a Espanya, va donar una lliçó d'estratègia en fer els canvis necessaris en el seu equip per matar al Brasil a la contra amb un trio de luxe: De Bruyne, Lukaku i Hazard i un gran porter. França serà el seu rival.





El tècnic brasiler no va poder comptar amb el sancionat Casemiro i va recuperar el lesionat Marcelo. Al davant hi havia l'equip més golejador del torneig (12 punts) que va reforçar el seu equip amb l'entrada en l'onze inicial de Chadli i Fellaini, els dos revulsius davant el Japó. Mertens i Carrasco. Roberto Martínez va posar per primera vegada defensa de quatre i dos migcampistes perquè el Brasil sempre és el Brasil.





La crònica de 'Eurosport' relata que el partit va arrencar vibrant, amb el Brasil atacant i amb Bèlgica amb molts dubtes en defensa. Però com el futbol és com és, Bèlgica es va avançar al marcador abans de merèixer-gràcies a un gol en pròpia porta de Fernandinho.





Brasil va seguir buscant el gol amb insistència davant d'una Bèlgica que se sentia feliç jugant a la contra. I en un meravellosa contra que va iniciar Lukaku i que va culminar De Bryune Bèlgica va rebentar el partit amb un fort xut sensacional.





Els de Roberto Martínez donaven més sensació de perill amb els seus contraatacs que el Brasil amb el seu atac posicional.





A la segona meitat Brasil va sortir amb més energia i va tancar per moments a Bèlgica, que tenia molts problemes per sortir amb la pilota jugada, gràcies a l'empenta de Marcelo.





Renato Augusto va escurçar distàncies d'un precís cop de cap a quinze minuts per al final, Bèlgica es va descompondre i el Brasil es va llançar en tromba a la recerca de l'empat.





Firmino, Coutinho i Neymar van tenir ocasions per empatar, però la falta de punteria i una gran aturada sublim de Courtois va deixar al Brasil fora del Mundial. Bèlgica es mesurarà a França en una semifinal que sona a final anticipada.