El PSC demana a Torra que actuï amb Sánchez "en defensa de tots els catalans, i no només d'una part"

Els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra (Europa Press)





El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha afirmat aquest dissabte que espera que el president de la Generalitat, Quim Torra, sàpiga aprofitar "l'oportunitat" de reunir-se amb el president del Govern, Pedro Sánchez, aquest dilluns a la Moncloa, i li ha demanat que actuï en defensa de tots els catalans, i no només d'una part.





En declaracions als mitjans abans del consell nacional de les joventuts del PSC, Illa ha dit que en una reunió es poden presentar diversos punts de vista, que el marc de convivència pot ser canviat, però "seguint les seves pròpies regles i entre tots".





En aquest sentit, ha rebutjat els plantejaments unilaterals perquè "s'ha vist que no han portat res de positiu", pel que considera que seria un error tornar a això, i ha dit que si s'insisteix en aquesta opció saben que hi ha mecanismes per protegir el marc legal vigent.





"Dins el marc de convivència que ens hem donat tot es pot plantejar però no es pot insistir en vies unilaterals i il·legals", ha asseverat.





Ha explicat que al PSC li agradaria que hi hagués una segona reunió entre Sánchez i Torra després de la d'aquest dilluns, perquè "significaria que s'ha establert un clima de normalitat en la relació institucional entre el Govern d'Espanya i el de Catalunya".





Així mateix, ha instat que es posin en marxa les comissions bilaterals previstes en l'Estatut i en la Constitució de relació entre els dos governs: "Serien dos passos sensats que contribuirien a la relació entre els governs".





MOCIÓ DEL 9N A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL





Preguntat per l'opinió del Govern sobre el recurs d'empara que ha presentat el PSC al Tribunal Constitucional (TC) per impugnar la moció del 9N, i que no han rebut com una bona notícia, Illa ha dit que "no hi havia un altre camí possible" .





"El que és un error és reiterar una proposta de resolució que està en l'origen del mandat passat, i que va ser un mandat negatiu. Per això no hi havia una altra solució que presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional", ha indicat.