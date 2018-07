El Govern central impugnarà davant el Constitucional la moció independentista que ratifica el 'procés'

El Govern central impugnarà davant el Tribunal Constitucional la moció aprovada aquest dijous pel Parlament català per ratificar-se en els objectius de la resolució independentista del 9 de novembre de 2015, que ja va ser suspesa pel mateix TC.





Així ho ha anunciat la ministra portaveu de l'Executiu, Isabel Celáa, que ha precisat que el recurs es presentarà tan aviat com el Govern rebi el preceptiu informe del Consell d'Estat, que ja ha estat sol·licitat.





La Cambra catalana va aprovar ahir amb els vots de la majoria independentista una iniciativa de la CUP per ratificar una altra del 9 de novembre de 2015 per la qual es va posar en marxa l'anomenat 'Procés' que va desembocar en el referèndum de l'1 d'octubre. Aquesta resolució va ser anul·lada en el seu dia pel Tribunal Consttucional.





El lletrat del Parlament ha assenyalat aquest dijous 5 de juliol de ratificar aquell acord queda al marge de la Constitució, però Junts per Catalunya, ERC i la CUP no van escoltar el seu consell i van votar a favor de la iniciativa.





La moció va tirar endavant aquest dijous amb els 68 vots a favor dels tres grups, l'abstenció dels 8 diputats de Catalunya a Comú-Podem, i amb la decisió del Cs, PSC i PP de no votar en protesta per la pròpia votació.





EL GOVERN DEFENSA LA MOCIÓ





La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha defensat que el Parlament aprovés dijous una moció de la CUP per la qual la Cambra es va ratificar en els "objectius polítics" de la resolució independentista del 9 de novembre de 2015 que el Tribunal Constitucional (TC ) va anul·lar.





En roda de premsa aquest divendres després de la reunió que han mantingut el president del Govern, Quim Torra, i el líder d'IU, Alberto Garzón, ha considerat que la moció no presenta problemes legals i que l'únic que fa és reiterar que JxCat, ERC i la CUP volen "aconseguir la independència".





"La moció el que diu és que el nostre objectiu polític és la independència. No hauria de sorprendre a ningú", ha tancat Artadi, que ha recordat que els tres partits es van presentar a les eleccions del 21 de desembre amb la independència al programa electoral.





Ha confiat que la seva aprovació no tingui cap conseqüència en la reunió que Torra tindrà dilluns amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i també que l'Executiu central no la impugnarà, ja que "seria una constatació que no hi ha gaire diferència entre el Govern actual i l'anterior ".





"Si això perjudica la reunió és la constatació que no s'entén el que està passant", ha continuat la portaveu, que ha recordat que el Parlament va aprovar una altra moció en el mateix ple favorable al diàleg amb l'Estat -una iniciativa del PSC pactada amb JxCat, ERC i els comuns-.





En aquest segona moció la Cambra va instar el Govern a negociar amb l'Estat, i Artadi ha assegurat que les dues mocions no són contradictòries: "Com més gent hi hagi buscant consensos, més fàcil serà trobar vies política per a una solució".





