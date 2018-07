JxCat plantejarà un referèndum si el Govern no vol parlar d'autodeterminació

Eduard Pujol, portaveu de Junts per Catalunya (Europa Press)





El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha afirmat en una entrevista a TV3 que "si no volen parlar del dret a decidir i del dret d'autodeterminació perquè els provoca dolor a les orelles, el que farem és parlar del dret del poble de Catalunya a decidir el que vol ser en referèndum votant i de manera cívica, i donant una sortida política a un conflicte que és polític ".





Ha instat l'Estat a escoltar l'argumentació política de l'independentisme i "a partir d'aquí la via del diàleg s'ha d'obrir".





Sobre les crítiques al Govern per anar a dialogar amb el Govern, Pujol ha rebutjat que estiguin sent autonomistes i renunciïn a la independència: "És autonomisme anar a Madrid i dir que volem el referèndum amb la contundència que ho farà el president Torra? Això no és autonomisme ".





Així mateix, ha avisat que el Parlament és qui haurà de decidir si els diputats imputats per la causa del procés independentista podran mantenir el seu escó "perquè la norma del Parlament diu això".