Anglaterra aparta Suècia de la semifinal amb dos cops de cap (0-2)

El primer gol d'Anglaterra (getty Images)





Anglaterra disputarà les semifinals d'un Mundial 28 anys després en guanyar a Suècia gràcies a dos gols de cap de Maguire a la primera part i Dele Alli en la segona. Pickford, providencial amb tres grans intervencions. Els britànics buscaran la seva primera final des del 1966 davant del guanyador del Rússia-Croàcia que juguen aquest dissabte a les 20:00 hores.





Anglaterra ja és a semifinals. Els que pensaven en un nou fracàs dels inventors del futbol, barallats amb el torneig més important a nivell de seleccions, ja s'atreveixen a somiar amb la segona Copa del Món. No és per a menys. El seu pla, segons la crònica de 'Eurosport', menys estètic que el de França o Bèlgica, li està sortint a la perfecció a Southgate, un tècnic sense prestigi que s'està guanyant el cor de tot un país.





Les intencions dels pross eren clares. En una primera part sense ritme, Anglaterra va saber quan donar el pas cap a endavant i quan recular. No va patir en els primers 45 minuts i va saber aprofitar un córner per fer el primer. Després del descans, un altre pas cap endavant aprofitant que Suècia a poc a poc deixava més espais. Va ser llavors quan va arribar el segon gol en un centre magnífic de Lingard que va rematar Dele Alli. La resta, atacs suecs frustados per un porter que ha fet oblidar qualsevol humiliació anterior.





S'han acabat els laments a les illes. Anglaterra mai va tenir tan a prop de guanyar el seu segon Mundial. Compten amb un gran porter, un gran davanter i un equip que, sense massa estrelles, funciona com un rellotge.