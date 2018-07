Els professionals de RTVE rebutgen el control de Podem i volen un concurs per renovar la cúpula

Alguns col·lectius de professionals de RTVE com el moviment MujeresRTVE, que es vesteixen de negre cada divendres, i el Consell d'informatius de TVE, elegit pels treballadors de l'ens, demanen la celebració d'un concurs públic "com més aviat" perquè la cúpula abasti una representació de tots els sectors de la societat.





Després que el Senat rebutgés aquest dijous als quatre candidats proposats per PSOE, Units Podem i PNB al no aconseguir la majoria absoluta necessària per ser designats en segona volta, el ple del Congrés es reunirà dimarts que ve en sessió extraordinària per completar la renovació del Consell de RTVE.





CONSELL D'ADMINISTRACIÓ CONTROLAT PER PODEM





Per primera vegada, el consell d'administració de RTVE no representarà a l'arc parlamentari, com ha estat tradicional en les últimes dècades. I, a més, estarà controlat per Podem, la tercera força política.





Haurà de ser la cambra baixa la que torni a celebrar un ple per elegir els quatre consellers que en principi li correspondrien al Senat. Els sis consellers del Congrés ja es van triar el passat dimecres.





Podem ha col·locat al consell Rosa María Artal, Cristina Fallarás i Víctor Sampedro, que anaven en la llista que ahir va rebre el vistiplau de Congrés. Al Senat ha proposat a F ernando López Agudín i Juan Tortosa. Alguns van ser incorporats a la candidatura a corre-cuita aquesta mateixa setmana amb el convenciment que no sortirien elegits No obstant això, la ruptura de les negociacions entre socialistes i populars ha canviat les tornes i el seu nomenament es dóna per fet.





El PSOE ha col·locat en la llista del consell a Concepción Cascajosa, Josep-Lluís Micó, Ana Isabel Tancada ja Tomás Fernando Flores, que assumirà el càrrec de president del consell i també de la corporació RTVE. En representació del PNB ocuparà una plaça Juan José banys.





Així, la llista acordada per PSOE, Podem i PNB amb l'actual director de Ràdio 3, Tomás Fernando Flores, al capdavant va aconseguir la llum verda dimecres passat gràcies al suport a última hora dels di Diputats independentistes d'ERC i del PDeCAT. No són pocs els que sospiten que, a canvi, els presidents Torra i Sánchez parlin del referèndum en la seva trobada d'aquest dilluns. Un argument que té poc a veure amb els interessos de la societat cap a l'ens públic.





No obstant això, la mateixa setmana en què el Congrés ha convalidat el decret aprovat pel Govern, per a la renovació provisional del Consell d'Administració de RTVE i ha començat el procés d'elecció dels seus membres, molts treballadors de l'ens públic continuen reivindicant els anomenats 'divendres negres'.





"En aquest procés hem vist coses que ens han escandalitzat i ens han resultat doloroses com a grups polítics que han posat l'afany de control sobre RTVE per sobre del respecte que exigeix un servei públic destinat a informar, formar i entretenir els espanyols; negociacions basades en interessos i arguments aliens a la gestió i al futur de RTVE; desconeixement de les necessitats d'una corporació amb més de 6.000 treballadors que ha de desenvolupar una funció essencial per a la bona salut democràtica d'aquest país; mentides i joc brut ... ", denuncien des del moviment MujeresRTVE.





UN CONCURS PÚBLIC TRANSPARENT PER ELEGIR l'EQUIP DIRECTIU





Les treballadores que es vesteixen de negre cada divendres -com tants els seus companys homes-, no posen en dubte la legitimitat de les Corts per regular la vida en comú, sinó que demanen que aquesta regulació es faci atenent també a criteris professionals i buscant l'excel·lència en el compliment del servei públic encomanat a RTVE.





"El nostre objectiu és arribar a un sistema que garanteixi la independència i qualitat de la Corporació de forma duradora. Per això hem apostat des del principi i ho seguim fent per la celebració d'un concurs públic, que permeti, amb transparència i justícia, l'elecció de les millors persones i professionals per dirigir RTVE ", expliquen. I afegeixen que "encara no tenim canvis a RTVE ni garantia que aquests canvis siguin els que venim demanant".





EL FINAL D'UNA ETAPA NEFASTA





Lara Prieto, vicepresidenta del Consell d'Informatius de TVE, un òrgan elegit pels treballadors de l'ens que s'encarrega de vetllar per la imparcialitat dels serveis informatius, i per tant, d'advertir sobre els exercicis de manipulació i les ingerències del Govern del torn, explica que s'alegren de la fi del que considera una "etapa nefasta". Però insisteix que el concurs públic s'ha de celebrar "com més aviat".





"És fonamental que tots els partits polítics participin en l'elaboració de normes per les quals es regeixi aquest concurs i que el president estigui avalat per tots perquè només d'aquesta manera podrem garantir la independència a llarg termini", considera. Sobre el Consell que amb tota probabilitat sortirà endavant dimarts que ve, Prieto assegura que "no és el nostre model" perquè "volem que la cúpula representi a tots els sectors de la societat", assenyala. I recorda que encara continuen els mateixos responsables d'informatius que han propiciat la manipulació en els últims anys.