Sánchez prioritza una agenda social i econòmica però no negocia la independència amb Torra

Els presidents Sánchez i Torra en els Jocs Mediterranis (Europa Press)





El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, té intenció de plantejar al president de la Generalitat, Quim Torra, tota una a genda social i econòmica pensada per al conjunt dels ciutadans catalans, però rebutjarà rotundament negociar o permetre iniciatives encaminades a que Catalunya es separi d'Espanya.





"El president té un projecte per a Espanya, i també per a Catalunya", recordava aquest divendres la portaveu del Govern, Isabel Celáa, qui al mateix temps anunciava la decisió d'impugnar l'última moció del Parlament que insisteix en la via unilateral de creació d'una República independent.





El Govern de Pedro Sánchez es manté ferm en la negativa a permetre que una part del país pugui decidir per si sola modificar les fronteres d'Espanya. El dret d'autodeterminació no està recollit en la Constitució espanyola ni és "pretensió d'aquest Govern que hi sigui", deixava clar aquesta setmana al Congrés la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet.





L'Executiu, per tant, reaccionarà a qualsevol fet --no només paraules-- que les autoritats catalanes emprenguin per avançar en el seu objectiu de construir de manera unilateral un Estat independent saltant-se la Constitució i l'Estatut. Així ha quedat demostrat amb l'anunci sobre la impugnació de l'última moció independentista del Parlament.





FERMESA EN DEFENSA DE LA LEGALITAT I DIÀLEG





Però el Govern de Sánchez veu possible, de moment, conjugar la fermesa en la defensa de la legalitat amb la mà estesa a l'independentisme català per establir un diàleg que permeti arribar a acords més enllà de l'aspiració a l'autodeterminació, on no va a trobar mai una entesa amb l'executiu espanyol.





Tot i així, Sánchez està disposat a escoltar tot el que Torra vulgui plantejar-li, fins i tot si insisteix a reclamar la independència de Catalunya, però ha avisat Torra que, si vol que després d'aquesta reunió n'hi hagi d'altres, espera "reciprocitat" per la seva part i una actitud constructiva.





"Sánchez escoltarà, i a continuació analitzarà i actuarà", ha avançat la ministra portaveu, que assenyalava divendres a la roda posterior al Consell de Ministres que el Govern espera "en justa reciprocitat intel·ligència política per part de Torra".





Després de conèixer el recurs que el Govern preveu interposar davant del TC contra la moció aprovada pel Parlament, l'entorn de Torra va lamentar aquesta decisió, però va confirmar la intenció del president d'acudir a Moncloa a reunir-se amb Sánchez. El president de la Generalitat ha avançat que vol que a aquesta trobada la segueixi un altre al setembre, però que sigui Sánchez el que es desplaci a Barcelona.





Torra també vol parlar amb Sánchez de la "existència de presos polítics" i de la presència del franquisme en l'espai polític i civil de l'Estat que encara existeix, com la permanència de noms franquistes en el nomenclàtor o la situació de la Valle de los Caídos, on està enterrat Franco al costat de víctimes de la guerra civil.





El Govern de Sánchez està determinat a exhumar aquest mes de juliol les restes de Franco per traslladar-los a un altre lloc diferent de la Valle de los Caídos i està buscant fer-ho amb l'acord de la família.





COMISSIONS BILATERALS





Torra considera que la seva discussió amb Sánchez s'ha de centrar en qüestions centrals com l'autodeterminació, però la setmana passada va decidir reactivar quatre comissions bilaterals Generalitat-Estat perquè representants dels dos governs tractin els "incompliments" que l'Estat, en la seva opinió, ha acumulat amb la Generalitat en els últims anys.





Les òrgans que s'han reactivat són: la Comissió Bilateral Generalitat-Estat; la Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat; la Bilateral d'Infraestructures, i la Mixta de Transferències Estat-Generalitat.





Tant la reactivació d'aquestes comissions, que no es reuneixen des de 2011, com la disposició de Torra al fet que hi hagi més trobades amb el president del Govern han estat rebuts com un bon senyal per part de l'Executiu de Sánchez.





Al Govern hi ha també disposició d'aconseguir acords per retirar recursos de constitucionalitat contra lleis catalanes que té pendents de dirimir el TC --en especial aquelles de temàtica social-- així com voluntat d'arribar a nous compromisos sobre inversions, infraestructures i finançament de Catalunya.