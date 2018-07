Torra es querellarà contra Bono per acusar-lo de mantenir "plantejaments nazis"

El president de la Generalitat, Quim Torra, presentarà una querella contra l'exministre de Defensa José Bono per haver-ho acusat d'estar a prop de "plantejaments nazis".





Ho ha anunciat aquest diumenge en un tuit recollit en el qual ha sostingut que és "un insult intolerable que cap demòcrata pot deixar passar ni banalitzar".





"Ahir el Sr. José Bono, a La Sexta, va afirmar que jo estava a prop de 'plantejaments nazis'. He demanat als meus advocats que preparin la querella corresponent contra un insult intolerable que cap demòcrata pot deixar passar ni banalitzar", ha manifestat.









En una entrevista de La Sexta dissabte, Bono va criticar Torra referint-se als articles que va escriure el president de la Generalitat fa uns anys.





"¿Vostè es creu que a hores d'ara del segle XXI es pot dir com ell ha dit que per a Catalunya és un deteriorament creuar pel carrer a nens parlant en castellà? Aquest senyor no està bé. I altres expressions que estan més a prop de plantejaments nazis que de plantejaments democràtics ", va afirmar.





Torra ja va presentar una querella contra l'exvicepresident del Govern i exdirigent del PSOE Alfonso Guerra pels presumptes delictes d'injúries greus i incitació a l'odi, després que li digués 'nazi'.