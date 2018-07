La majoria de catalans vol més autogovern i deixar endarrere la unilateralitat

Segons una enquesta de GESOP publicada per 'El Periódico', el 62% dels catalans vol negociar una millora de l'autogovern amb l'Estat, mentre que el 21,5% aposta per buscar la independència per construir una nova república i un 16,5 % no sap o no contesta la pregunta: "Què creu que Catalunya ha de fer?".





Entre els votants d'ERC, són més els partidaris de negociar més autogovern (el 52,8%), que els que demanen buscar la independència (un 38,5%).





En canvi, els que es van inclinar per JxCat o la CUP a les darreres eleccions són més partidaris de la via independentista com a prioritat: 50,8% i un 64,4%, respectivament.





Per ciutats, l'opció negociadora s'imposa en totes: els municipis de menys de 10.000 habitants són els que reflecteixen un percentatge independentista més alt (31,6%) però per sota de la via negociadora.