Rivera suma a Valls al projecte Espanya Ciutadana

El projecte d'Espanya Ciutadana va néixer fa dos mesos com una plataforma de diferents sectors de la societat civil que defensen "sense complexos" la unitat nacional i els seus actes han evolucionat des dels perfils més populars de la presentació a Madrid als més intel·lectuals i polítics del acte de Màlaga.





En l'últim, Albert Rivera, líder de Ciutadans li flanquejaven l'exprimer ministre i diputat francès, Manuel Valls, i l'exdirector general de la Guàrdia Civil i la Policia, Joan Mesquida, que fa poc va abandonar, la seva militància socialista.





Valls no donava pistes en el seu discurs, en català i en castellà, sobre si finalment serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona, però defensava a Espanya com "un dels estats nació més vells d'Europa" i assegurava que la seva implicació en el debat contra el desafiament secessionista es produeix perquè la "idea d'Europa" estava en perill.





Tampoc Mesquida anava més enllà del seu suport a la plataforma i als valors que comparteixen els que estan en ella, però el seu pas al capdavant bé podria traduir-se en una futura presència en llistes, com el que aquesta setmana es concretava l'exseleccionador nacional de Bàsquet, Javier Imbroda, que després de figurar en el cartell de l'acte de Màlaga anunciava que es presentarà a les primàries per liderar la candidatura a les pròximes eleccions andaluses per aquesta província.





Les al·lusions a ETA, quan s'està a punt de complir el novè aniversari dels últims atemptats de la banda terrorista, a Calvià, van ser també una part important dels discursos.





Mesquida relatava una conversa en 2006 amb el llavors ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, poc després que els terroristes decretasen un alto el foc, violat poc després en l'atemptat de la T-4, després de les converses secretes amb aquell Govern: " jo li vaig dir: no sé què pensaràs tu, però la meva opinió és que encara que ETA hagi declarat una treva hem d'estrènyer més que mai i hem de combatre'ls amb més força. i així ho vaig fer ".





Mesquida donava a més les gràcies a Valls per la col·laboració francesa en la lluita antiterrorista, mentre que Rivera insistia que si els etarres presos volen algun tipus de benefici que contempli la Llei penitenciària han de "demanar perdó" i "col·laborar" per a l'aclariment dels 300 crims encara sense resoldre.