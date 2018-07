Torra insisteix en el dret d'autodeterminació: "No renunciarem a res"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha tornat a insistir que no renuncia al dret a l'autodeterminació de Catalunya després de la reunió que ha mantingut aquest dilluns amb el president del Govern central, Pedro Sánchez.





"Qualsevol solució política passa pel dret d'autodeterminació de Catalunya, és el que li he dit a Sánchez, i que el Govern no renuncia a qualsevol de les formes d'arribar a la independència", per al que Torra ha esgrimit les dades demoscòpiques que segons ell indiquen que un 80% de catalans està a favor d'un referèndum.





"No renunciarem a res perquè l'autodeterminació és un dret que pertany al poble de Catalunya", ha expressat Torra. Així ha manifestat que Catalunya es va 'autodeterminar' l'1 d'octubre, "pràcticament una data fundacional per a nosaltres", ha postil·lat.





TROBADA SINCERA





En aquest punt, el dirigent català ha constatat les posicions "allunyades del tot" amb Sánchez, tot i que sí ha destacat que la trobada ha estat ha estat llarga, sincera i de "diàleg franc".





Això sí, hi ha hagut acord en "contrastar la visió que tenim sobre Catalunya i el conflicte que es viu", ha manifestat Torra.





"Hem parlat de tot, i feia molt de temps que un president català no parlava de tot amb un president espanyol", ha destacat Torra, abans d'anunciar una propera reunió entre tots dos a Barcelona.





Torra ha volgut destacar el "reconeixement mutu institucional" entre el Govern central i el Govern català, i en aquest sentit ha mostrat l'acord amb Pedro Sánchez per trobar una solució al conflicte dins del "àmbit polític".





"He vist a un president Sánchez que ha escoltat i que prenia notes, això m'ha agradat", ha expressat Torra, que ha destacat que la "relació bilateral que s'estableix és un punt a ressaltar".





POLÍTICS PRESOS





El dirigent català ha tornat a reivindicar l'existència de presos polítics, i ha explicat que així l'hi ha traslladat a Sánchez.





Així, tot i que ha manifestat la urgència de solució la situació d ' "alguna manera" ha reiterat que els polítics empresonats "no són objecte de negociació política" i per això ha explicat que no ha negociat res amb el president del Govern central respecte a aquesta qüestió.





"Li he recordat la diferència jurídica entre els països en què hi ha exiliats, a Europa estan lliures a Espanya estan a la presó", ha expressat Torra. "Ha de acabar-se la persecució de les persones per les seves idees", ha apuntat.