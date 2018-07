Borrell participarà en les jornades sobre constitucionalisme de SCC

Societat Civil Catalana (SCC) celebrarà del 13 al 15 de juliol a Barcelona unes jornades sota el títol 'La democràcia constitucional al segle XXI' en què destaca la participació del ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell.





L'entitat contrària a la independència ha explicat que també participaran l'exministre Josep Piqué amb la intervenció 'El món que ens ve' i l'exdelegat del Govern central a Catalunya Enric Millo amb 'El dret a saber la veritat'.





També destaca la presència del exvocal del Consell General del Poder Judicial i exdiputat independentista del Parlament Alfons López Tena, que participarà en la sessió 'Els rostres del populisme a Europa'.





López Tena va ser la persona que va encunyar l'eslògan 'Espanya ens roba' com a fórmula per criticar el dèficit fiscal de Catalunya, però en els últims anys s'ha mostrat molt crític amb el procés sobiranista i els seus dirigents, com Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.





Altres noms destacats són els dels expresidents de Bolívia Jorge Quiroga i de Costa Rica Laura Chinchilla; els exdiputats autonòmics Juan Milián (PP) i Jordi Cañas (Cs), i l'exsecretari polític de Toni Blair i analista John McTernan.





També intervindran l'exdiputada del PSC al Congrés Anna Balletbó; l'exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza; l'exdiputada del Parlament Montserrat Nebrera, i l'exlíder guerriller i excandidat del FMLN a El Salvador Facundo Guardado, entre d'altres.





L'entitat que presideix José Rosiñol vol amb aquestes jornades abordar les crisis, riscos i oportunitats en les democràcies occidentals.