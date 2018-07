La gala dels Goya es trasllada a Sevilla

La gala dels Premis Goya 2019, prevista per al proper mes de febrer, es traslladarà a Sevilla.





La confirmació oficial serà aquest dimarts 10 de juliol en una roda de premsa en la qual participaran el president de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, Mariano Barroso i el vicepresident primer, Rafael Portela, a més de l'alcalde de Sevilla, Juan espases.





L'Acadèmia ha explicat en la convocatòria de l'acte que aquesta presentació "tractarà sobre la 33a edició dels Premis Goya, que se celebrarà el proper mes de febrer".





D'aquesta manera, els Goya tornen a sortir de Madrid, després de l'edició que va tenir lloc a Barcelona l'any 2000.





El passat mes de juny, durant l'anunci d'Andreu Buenafuente i Silvia Abril com a presentadors de la propera gala, Barroso ja va avançar que la propera edició podria celebrar-se a una altra ciutat. Així, a més de l'habitual Madrid, va explicar que hi havia dues opcions "bastant potents" que encara no podia avançar.





Barroso ja va assenyalar en una entrevista recent amb una agència de notícies que l'acadèmia estudiava un nou "concepte de la gala".





L'objectiu, segons ha indicat, és "reivindicar" el cinema espanyol en una gala que, tal com lamentava, tothom sembla saber com cal organitzar, "com passa amb el futbol o amb la política".