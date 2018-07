L'OCDE alerta d'una pèrdua d'impuls econòmic a Espanya

El ritme de creixement de l'economia espanyola comença a oferir símptomes de fatiga, segons ha advertit l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), assenyalant que aquests senyals encara són provisionals, en línia amb les perspectives detectades per la resta de les principals economies de la zona euro.





"L'indicador per a Espanya apunta signes temptatius d'un impuls de creixement més moderat", van explicar des de l'OCDE pel que fa a l'última lectura de l'índex compost d'indicadors líders (CLI).





L'indicador corresponent a Espanya es va situar al maig en 99,64 punts, el seu cinquè descens mensual consecutiu i el seu pitjor lectura des d'octubre de 2013, segons els registres de l'organització internacional amb seu a París.





CREIXEMENT D'ESPANYA





En línia amb els símptomes de debilitament del creixement d'Espanya, els indicadors de la resta de grans economies de la zona euro també han detectat símptomes de moderació de l'expansió a Alemanya, on es va situar en 100,2 punts, enfront de 100,3 a abril, així com a França, amb 99,7 punts des dels 99,9 del mes anterior, ia Itàlia, amb 100 punts, enfront de 100,2 a l'abril.





D'aquesta manera, les expectatives per a l'eurozona apunten a un debilitament de l'impuls de creixement, després que el CLI hagi caigut a 99,9 punts des dels 100,1 d'abril, el seu sisè descens mensual consecutiu.





Per contra, la dada corresponent al conjunt de l'OCDE suggereix una tendència estable de creixement, situant-se en 99,9 punts des dels 100 del mes anterior, gràcies a l'estabilitat de les expectatives d'expansió per als EUA, on l'indicador es va situar en 100 , 2 punts, sense canvis respecte a l'abril i març, així com per al Japó, on la dada es manté estable a 100 punts des de febrer.