Rivera carrega contra Sánchez per donar "instruments al separatisme" per agreujar la situació

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha afirmat que la reactivació de les comissions bilaterals entre el Govern central i la Generalitat de Catalunya acordada aquest dilluns per Pedro Sánchez i Quim Torra servirà perquè aquesta comunitat obtingui "més concessions" i estigui sotmesa a " menys controls "per part de l'Estat.





Així, segons el líder de Cs servirà perquè els qui "han donat un cop d'Estat" disposin de més instruments que abans per tornar a fer el mateix.





En la seva intervenció en el Fòrum ABC-Deloitte, Rivera ha denunciat que l'Executiu de Sánchez "va a agreujar la situació tornant a donar-li els instruments al separatisme".





"Han donat un cop d'Estat amb el que tenien i han estat a punt de trencar Espanya; imaginin-se si ara ens anem a més competències, menys supervisió, més recursos públics, més ambaixades, més adoctrinament a l'escola i més milions per a TV3" , ha assenyalat.





El líder de la formació taronja, que ha assegurat que Torra no és un demòcrata perquè "no respecta les regles del joc", ha recordat que va cridar "bèsties tarades genèticament" els catalans no independentistes i a la resta dels espanyols. I, tot i això, "li vam rebre a la Moncloa, ens donem un passejada i fem una comissió bilateral", ha lamentat.





UNA REUNIÓ DE "PARIPÉ"





Respecte a la postura manifestada pel president de la Generalitat que qualsevol solució política passa pel dret d'autodeterminació, Rivera ha dit que llavors "no hi haurà cap pas".





Per això, ha conclòs que la reunió d'aquest dilluns ha estat simplement un "paperot" per garantir la "supervivència política" de Sánchez, que espera que els partits independentistes el segueixin donant suport al Congrés, i per "netejar la imatge de Torra" .





En aquest sentit, ha apuntat que el secretari general socialista va arribar a comparar a Torra amb la líder del Front Nacional, Marine Le Pen, però ara, després del suport del PDeCAT a la moció de censura a Mariano Rajoy, diu que "tot està normalitzat ".





Pel que fa al dret d'autodeterminació, ha defensat que a Espanya "no existeix" i que suposa "reconèixer l'autoliquidació d'una nació".





Rivera ha criticat que en la trobada amb Sánchez, el president català es centrés en parlar d'aquesta qüestió i dels líders independentistes presos, i no tant en assumptes com l'educació, la innovació, els autònoms i emprenedors o el finançament autonòmic.





Des del seu punt de vista, caldria tornar a aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya, on "segueixen amenaçant amb la rebel·lió" i "s'estan rearmant per donar un altre cop" mentre el Govern d'Espanya opta pel "apaivagament".





Davant d'això, ha apostat per "supervisar més que abans i controlar el que faci falta" en els comptes públics, l'educació, els mitjans de comunicació, els Mossos d'Esquadra o les delegacions de la Generalitat a l'estranger.





Així mateix, ha afirmat que el seu objectiu és guanyar les pròximes eleccions generals a Sánchez i que Ciutadans governi en solitari o encapçalant una coalició al costat d'altres partits constitucionalistes, als quals ha proposat arribar a acords perquè hi hagi un Executiu "fort", amb una majoria parlamentària darrere, que defensi la Constitució i no cedeixi davant el separatisme.