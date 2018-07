Els radicals dels CDR pressionen Torra: "O república o dimissió"

Imatge d'arxiu dels CDR a Girona.

Els CDR han reclamat al Govern que tirin endavant amb el que van prometre en campanya electoral o que dimiteixin: "No acceptem pactes ni canvis de rumb".





"No estem aquí per parlar de estatut. No hem arribat fins aquí per tirar la tovallola", han sentenciat, afegint hashtags com 'República o dimissió' i 'No a procesismo'.





AUTODETERMINACIÓ "IRRENUNCIABLE"





Per la seva banda, l'ANC ha defensat que el dret a l'autodeterminació és "irrenunciable" i ha reclamat que s'implementi el mandat de l'1-O ja que Catalunya ja ha exercit aquest dret, després de la reunió entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra.





Després del rebuig de Sánchez a reconèixer el dret d'autodeterminació per als catalans, perquè considera que aquest dret no el reconeix ni la Constitució espanyola, l'ANC ha afirmat en un apunt a Twitter que el dret a l'autodeterminació apareix en els tractats ratificats pel estat espanyol.









Ha criticat que amb la seva postura, Sánchez demostra por a les urnes i ha afegit: "Nosaltres ja ho hem exercit. Implementem el mandat de l'1-O", han afirmat, incloent el hashtag amb el missatge 'Fem la República Catalana'.