Mediaset i Atresmedia, amenaçades per l'auge de la televisió de pagament

Els dos grans grups televisius espanyols, Mediaset i Atresmedia, presentaran els seus comptes del primer semestre de 2018 a finals de juliol en un ambient d'incertesa i desconfiança.





Segons informa 'El Independiente', la firma alemanya Deutsche Bank ha emès un informe en què adverteix a les companyies mediàtiques que els ingressos publicitaris han tocat sostre. A més, les noves maneres de consum de televisió, representats per plataformes com Netflix o HBO, amenacen els continguts oberts i generalistes que ofereixen tant els canals de Mediaset com els de Atresmedia.





Aquest informa Deutsche Bank va provocar un enrenou en els parquets el passat dilluns 9 de juliol. Les accions de Atresmedia es van desplomar un 6,37%, mentre que les de Mediaset van veure esfumar-un 4,75% del seu valor.





'El Independiente' apunta que el valor conjunt de les dues companyies podria ressentir-se en els propers anys, tot i que citant Álvaro Arístegui, analista de Ahorro Corporación, situen aquest risc "a mitjà i llarg termini, quan aquestes amenaces puguin cristal·litzar i obligar-los a un canvi de model de negoci ".