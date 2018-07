Una enquesta analitzarà la situació social i laboral de les dones discapacitades a Espanya

La Confederació Espanyola de Dones amb Discapacitat (CEMUDIS) ha posat en marxa un estudi d'investigació amb l'objectiu d'analitzar la situació social i laboral de les dones amb discapacitat a Espanya, segons informa COCEMFE.





La presidenta de CEMUDIS, Marta València, afirma que les dones amb discapacitat representen "un col·lectiu especialment vulnerable" per la discriminació que viuen. En aquest sentit, preveu que amb aquest estudi "es donarà visibilitat a aquesta realitat i ajudarà a identificar l'origen i les causes d'aquesta múltiple discriminació". L'objectiu és "poder implantar mesures transversals" perquè puguin garantir la seva "accés a una ocupació en condicions laborals òptimes" per tal de poder desenvolupar la seva vida "d'una manera autònoma".





El president de COCEMFE, Anxo Queiruga, insisteix que "la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat reconeix en el seu article 27 el dret d'aquest grup social a tenir l'oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement elegit o acceptat en un mercat i un entorn laboral oberts, inclusius i accessibles per a aquestes persones". Així mateix, remarca que "actualment són escassos o poc consistents les dades i estudis disponibles que aprofundeixin en la realitat de les dones amb discapacitat", i insta les dones amb discapacitat a què participin en l'enquesta.





La Confederació Espanyola de Dones amb Discapacitat (CEMUDIS) és una Organització no Governamental sense ànim de lucre que es va constituir el 2009 amb el propòsit de servir de plataforma de visualització de les especials dificultats que impedeixen a nenes i dones amb discapacitat l'accés als recursos en igualtat de drets que la resta de nenes i dones, ia aconseguir la seva plena inclusió en la societat; servir d'espai de denúncia de les discriminacions directes i indirectes de les que encara són objecte; així com de mitjà de difusió de la reivindicació, promoció i acció en defensa dels seus drets, condicions de vida i interessos.





Actualment, CEMUDIS congrega un total de deu organitzacions d'àmbit autonòmic i una d'àmbit provincial on estan representades les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Astúries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia i Regió de Múrcia .