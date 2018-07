L'exercici físic pot evitar el 13% dels casos de càncer de mama

Fins al 13,8 per cent dels casos de càncer de mama podrien evitar-se si les dones inactives deixessin de ser-ho, segons un estudi epidemiològic del Grup GEICAM d'Investigació en Càncer de Mama realitzat amb l'objectiu de determinar quin impacte té l'exercici físic en el risc de patir la malaltia i avaluar en quina mesura complir les recomanacions de l'OMS possibilita una menor probabilitat de desenvolupar la patologia.





Així ho han explicat els experts del GEICAM en un curs sobre exercici físic oncològic de la Universitat Rei Joan Carles de Madrid (URJC), i en el qual s'han donat a conèixer les últimes novetats en la investigació sobre exercici físic i càncer i el seu abordatge en equips interdisciplinaris. Durant el curs també s'ha abordat la relació entre la dieta i el risc de desenvolupar càncer.





"Seguir un patró de dieta mediterrània redueix el risc de desenvolupar càncer de mama, mentre que una dieta rica en greixos saturats augmenta les possibilitats de patir la malaltia, especialment en dones premenopàusiques. Així mateix, recents estudis confirmen que no són només els greixos, sinó també la combinació beneficiosa dels diferents components de la dieta mediterrània els que defineixen aquests beneficis ", ha explicat la doctora Eva Carrasco, directora científica de GEICAM.





En aquest context, ha indicat que les dones espanyoles amb una vida sedentària tenen un 71 per cent més de risc de desenvolupar càncer de mama que aquelles altres que compleixen les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre exercici físic.





A part de desenvolupar el primer estudi epidemiològic espanyol que determina l'impacte de l'exercici físic en el risc de desenvolupar càncer de mama i avaluar en quina mesura complir les recomanacions internacionals sobre exercici físic s'associa amb menys possibilitats de desenvolupar la malaltia, GEICAM ha posat en marxa el 'Projecte d'exercici Físic Oncològic' amb un triple objectiu: "liderar la investigació sobre els beneficis de l'exercici en l'evolució del càncer, generar una xarxa d'especialistes en la matèria i divulgar la importància de mantenir-se actiu a pacients, institucions i població general ".





Segons l'opinió de la doctora Carrasco, "la investigació sobre exercici físic oncològic demostra cada dia els beneficis que té l'exercici físic per a les persones que segueixen un tractament oncològic". "Sobre la base de l'evidència científica actual, aquest tipus d'exercici disminueix la fatiga, enforteix el sistema immunitari, ajuda a recuperar un pes saludable i, en general, millora la qualitat de vida de les pacients, així mateix, hi ha estudis que indiquen que augmenta la supervivència ", ha afegit.





En aquest sentit, assegura que "els pacients oncològics que segueixen un pla d'exercici individualitzat i supervisat redueixen i prevenen diferents efectes secundaris que afecten la seva qualitat de vida". No obstant això, apunta que els beneficis "no són només físics i, per això, GEICAM està investigant en el possible efecte que l'exercici físic podria tenir en el tumor i en el seu microambient".





En el transcurs d'aquest curs d'estiu, els assistents han rebut informació sobre el context global del pacient amb càncer de mama pel que fa als seus aspectes epidemiològics, de diagnòstic i tractament, així com psico-socials, a més d'entendre el paper de l'exercici físic com a factor coadjuvant a la qualitat de vida i fins i tot a la probabilitat d'evitar la recaiguda de la malaltia. Tots aquests factors han estat detallats pel doctor Carlos Jara Sánchez, professor titular de Medicina de la Universitat Rei Joan Carles i cap de la Unitat d'Oncologia de l'Hospital Universitari Fundació Alcorcón.





"L'exercici físic ha demostrat ser un factor protector tant en el desenvolupament d'alguns subtipus de càncer de mama com en l'aparició de recaigudes després del diagnòstic inicial. En aquest sentit, es recomana a les pacients realitzar un exercici aeròbic moderat-vigorós: córrer , caminar ràpid, activitats similars de gimnàs, sense descartar la utilitat d'exercicis de musculació diaris ", ha explicat el doctor Jara.





A més, aquest expert ha detallat que "l'exercici físic millora el rendiment i la capacitat física per respondre a les exigències físiques de cada dia i també produeix millores psicològiques sobre l'estat d'ànim i el somni".