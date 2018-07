L'exposició "Robots. Els humans i les màquines" arriba al Cosmocaixa

L'exposició "Robots. Els humans i les màquines" es podrà veure al Comsocaixa de Barcelona des d'aquest proper divendres 13 de juliol.





Una mostra que fa un recorregut pel passat, el present i el futur de la tecnologia robòtica des d'àmbits tan diversos com la medicina, l'ètica, la investigació, la història i, també, l'art i la literatura.





La història de la humanitat va íntimament lligada al desenvolupament de les màquines. Des que els nostres avantpassats van fabricar les primeres eines lítiques, els humans han anat desenvolupant objectes de tot tipus.





Actualment, les màquines ens envolten, ens serveixen per comunicar-nos i per fer-nos la vida més fàcil. Fins i tot són part del nostre cos, fins al punt que poden substituir òrgans tan vitals com el cor.





La intel·ligència artificial (IA) ofereix un món inimaginable de possibilitats, però alhora obre la porta a molts interrogants encara per resoldre. ¿Fins a quin punt som compatibles humans i màquines? ¿Els éssers resultants són un concepte aterridor o un pas en l'evolució humana?





La mostra acull un centenar d'objectes, peces històriques i robots que narren la història de la relació entre els humans i les màquines.





El públic també trobarà a l'Ada i al Charles, robots humanoides que el guiaran per l'exposició. Els visitants es podran sorprendre al veure que un braç robòtic aixeca un cotxe, en una demostració d'una gran fortalesa, i alhora manipula delicadament un petit mecanisme.





Igualment, podran posar a prova la seva agilitat mental jugant amb robots al tres en ratlla o al Memory, i gaudir d'una conversa amb una planta, gràcies a la IA.





Més que predir què passarà exactament, l'exposició "Robots. Els humans i les màquines" reflexiona sobre una emocionant relació que no sabem fins on arribarà.