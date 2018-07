Convoquen cinc jornades de vaga a Renfe per falta de personal a Catalunya

El sindicat ferroviari d'UGT de Catalunya ha convocat cinc jornades de vaga -el 26 i el 31 de juliol, i l'1, 3 i 10 d'agost-a Renfe, afectant els trens d'alta velocitat -inclòs el AVE-- i llarga distància en protesta per la manca de personal a la comunitat.





El sindicat ha defensat que aquesta manca d'efectius afecta la qualitat del servei "de manera habitual" i també pot afectar greument la seguretat dels viatgers.





"No hi ha prou personal per garantir l'auxili o evacuació dels viatgers, ni l'acompanyament a menors ni de les persones amb mobilitat reduïda", ha esgrimit UGT, que ha reclamat un augment de la plantilla.