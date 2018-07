Mata la seva dona, als seus fills i als seus sogres, tots espanyols, al sud de França

Imatge d'arxiu de la policia municipal francesa.





Les autoritats franceses han trobat aquest dimarts en un apartament de la localitat francesa de Pau (sud) els cadàvers de cinc persones -un home francès, la seva dona espanyola, els pares d'aquesta i el fill de la parella-, un succés que, de acord amb les primeres hipòtesis, podria tractar-se d'un cas de violència de gènere.





Els veïns han cridat els bombers al voltant de les 6.40 hores alertats pel fum que sortia de l'habitatge, situada al primer pis d'un edifici de quatre plantes. En entrar, els efectius han trobat un sofà en flames i cinc cadàvers.





Els bombers han evacuat l'edifici -unes 30 persones- per prevenció, si bé l'incendi ha quedat controlat ràpidament, després de la qual cosa l'atenció s'ha centrat en els cossos sense vida de la parella francoespanyola, el seu fill de dos anys i els pares d'ella, que pel que sembla es trobaven de visita.





Un veí consultat pel diari local 'Sud-Ouest' ha explicat que hi va haver una forta discussió al voltant de les 5.00 hores. Segons la seva versió, les discussions eren freqüents en la parella. La dona havia presentat una denúncia per violència domèstica, d'acord amb un amic de la dona, citat per Europe 1.





"Hi ha signes de violència", ha confirmat una font de la investigació a la cadena francesa. "Tot fa pensar que estem davant d'un drama familiar", ha indicat.





Marc Cabane, l'Ajuntament de Pau, ha explicat a la premsa que "probablement l'incendi va ser provocat per l'autor (del crim), que després es va suïcidar". "Hi havia molta sang per tot l'apartament", ha relatat.





La policia judicial ja s'ha traslladat al lloc per començar les investigacions. Fonts diplomàtiques han assenyalat que el consolat espanyol a Pau està en contacte amb les autoritats locals per obtenir informació del succés i confirmar la identitat i nacionalitat de les víctimes.