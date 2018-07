Enfrontament entre policies i guàrdies civils perquè Marlaska escull un comissari per al Gabinet de Coordinació

Foto de Marta Fernández / Europa Press.





Els principals sindicats representatius de la Policia Nacional han respost als recels de sectors de la Guàrdia Civil per l'aposta del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per al Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat, per a qui ha confiat en el comissari José Antonio Rodríguez.





Associacions de comandaments de la Guàrdia Civil com APROGC i la Unió d'Oficials s'han emès en les últimes hores dos comunicats en què expressen els seus dubtes per la idoneïtat del comissari José Antonio Rodríguez en un dels llocs més sensibles a la Seguretat de l'Estat.





Aquest comissari, en el passat col·laborador d'Alfredo Pérez Rubalcaba al Ministeri de l'Interior, ha rellevat al coronel de la Guàrdia Civil Juan Hernández Mosquera, en qui va confiar l'exministre Zoido per substituir Diego Pérez dels Cobos, que va passar a la Comandància de Madrid després coordinar el dispositiu policial del referèndum de l'1-O.





LA POLICIA ES DEFENSA





Els sindicats de la Policia SUP, CEP, UFP i SPP han sortit al pas de les crítiques dels seus col·legues de la Guàrdia Civil: "Aquesta destinació que, per costum i no per una altra legítima raó, ha estat vedat privat de la Guàrdia Civil durant més de 30 anys, ha servit com a excusa per llançar crítiques infundades de caràcter personal contra el titular recentment nomenat per part de l'equip de Govern entrant ".





Els representants dels policies consideren que les "agres" crítiques cap al comissari Rodríguez demostren que la Guàrdia Civil es considera "creditor vitalici" d'aquest lloc.





"Constitueix un gest més dins de la política, ja normalitzada, d'annexionar competències que no estan definides en exclusivitat o ficar-se en terrenys la adscripció està perfectament definida per Llei, quelcom al que en la Policia Nacional, estem massa acostumats a suportar".





Els quatre sindicats policials donen suport a la "solvència" dels nomenaments anunciats per Grande-Marlaska.





"Les suspicàcies i recels innecessaris mai han de resoldre pel camí de la desqualificació personal ni de l'ideari particular", diuen sobre l'aposta per José Antonio Rodríguez, recordant que "la vàlua ha de demostrar-se", igual que "el desprestigi infundat".





Per APROGC, associació professional de la Guàrdia Civil, l'aposta per José Antonio Rodríguez suposa una falta de respecte.





"El fet que el Gabinet de Coordinació estigui dirigit per un 'comissari polític' no serà bo per a ningú, tampoc per al Ministeri de l'Interior, ja que més enllà de l'afinitat política es requereix una capacitació tècnica adequada per ocupar tan important càrrec", defensen.





La Unió d'Oficials, per la seva banda, ha dit mitjançant un comunicat que respecta aquest nomenament, tot i que han advertit que "no es tracta d'una mera qüestió de quotes sinó de seleccionar els professionals de cada institució acord al seu full de serveis".





També han recordat a l'equip de Grande-Marlaska que cal que prevalgui el "equilibri i proporcionalitat" en el repartiment de funcions entre Guàrdia Civil i Policia Nacional.