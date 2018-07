Perilla la majoria independentista al Parlament després de la suspensió de Llarena

La suspensió de càrrec públic que ha dictat el jutge Pablo Llarena contra sis diputats del Parlament investigats en la causa sobre el procés sobiranista, entre ells l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont , compromet la majoria que els partits independentistes té ara al Parlament.





JxCat, ERC i la CUP van sumar entre els tres 70 diputats en les eleccions del 21 de desembre, dels que actualment disposen de 69, ja que el diputat d'ERC Toni Comín resideix a Bèlgica i va renunciar a mantenir la seva delegació de vot, per la qual que no vota en els plens.





La majoria absoluta del Parlament està fixada en els 68 parlamentaris, de manera que si els sis suspesos no renuncien a l'acta o accepten ser substituïts temporalment -com planteja el jutge-, la majoria independentista quedaria en 63 i seria superada pels grups contraris a la independència, que tenen 65 escons -Cs, PSC, comuns i PP-.





El conflicte a la Cambra ara mateix està situat en que hi ha partits que sostenen que la suspensió és automàtica, mentre que altres defensen que no, i asseguren que és el ple del Parlament qui ha de votar si ratifica o no que siguin suspesos.





Cs i PP -com es recull en l'auto- citen l'article 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal que explicita que un càrrec públic quedarà "automàticament suspès en exercici del mateix" quan sigui ferma una ordre de processament per delicte comès per persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels.





Per contra, la CUP i JxCat esgrimeixen l'article 25 del reglament de la Cambra catalana, que estableix que un diputat pot ser suspès si hi ha una ordre de processament o d'obertura de judici oral "i el ple del Parlament el acord per majoria absoluta ".





SUBSTITUCIÓ TEMPORAL





En l'acte, Llarena recorda que la Mesa del Parlament ha d'adoptar les mesures necessàries perquè aquesta suspensió es faci efectiva i deixa la possibilitat que els sis diputats suspesos puguin ser substituïts temporalment per altres integrants de les seves candidatures.





Així, planteja que JxCat i ERC substitueixin els sis diputats de forma temporal, per la qual cosa no es alteraria la majoria de la Cambra, però els dos partits independentistes sempre han defensat que mereixen ser diputats en plenitud de facultats encara que siguin al presó o a l'estranger.