Podemos defensa que Pablo Iglesias no declari en un judici perquè "no ha tingut possibilitat de conèixer els fets"

El secretari general de Podemps, Pablo Iglesias, no declararà tot i estar citat davant la jutge per la presumpta expulsió irregular de 6 membres de Podemos Extremadura i tot i que la magistrada ha insistit que ha de ser ell qui declari.





Des de Podemos han explicat que aquesta decisió contravé la llei i vulnera els seus drets, de manera que el pròxim 17 de juliol hi assistirà un representant legal del partit morat.





La qüestió és que el Jutjat de Primera Instància número 11 de Madrid va desestimar el passat 5 de juliol un escrit de Podemos en el qual sol·licitava que Iglesias no fos citat com a representant legal del partit, mesura que prèviament havia acordat la jutge "in voce" en l'audiència prèvia del passat 19 de juny a petició de l'advocat dels demandants.





La jutge va admetre que Iglesias fora a declarar i va rebutjar l'argument Podemos que el seu secretari general "no té cap coneixement sobre els fets que donen lloc al present procediment ni ha tingut possibilitat de conèixer-los".





Tampoc ha atès la jutge l'escrit posterior de Podemos, que sosté que la Llei d'enjudiciament civil permet a la part demandada, Podemos, facilitar la identitat de la persona que va intervenir en nom de la persona jurídica perquè sigui citada al judici.





Podemps insisteix en el seu comunicat a la premsa que permetre que sigui el demandant qui triï la persona que ha de representar a Podemos "suposa una infracció processal de l'article 309 de la Llei d'enjudiciament civil que causa indefensió manifesta" i comporta una vulneració de l'article 24 de la Constitució i per això demana que el representant sigui el gerent del partit, Pablo Fernández, "per haver format part de la Comissió de Garanties quan es van produir els fets i per ser apoderat del partit en aquests moments".