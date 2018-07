El guàrdia civil de 'La Manada' cobra el sou base en estar "actiu sense destí"

El guàrdia civil Antonio Manuel Guerrero, un dels cinc sevillans integrants de 'La Manada' condemnat a nou anys per abusar sexualment d'una jove de 18 anys durant els Sanfermines de 2016, es troba en situació de "actiu sense destí", per la qual que cobra el sou base a l'espera que la sentència sigui ferma.





Es tracta d'una situació administrativa similar al de l'militar Alfonso Jesús Cabezuelo, un altre dels condemnats.





El Ministeri de Defensa ha informat aquest dimecres que no assignarà destinació a aquest militar encara que s'hagi aixecat la seva situació de suspensió de servei i hagi tornat a estar en actiu, cosa que "no es podia evitar" d'acord amb la llei.





La Guàrdia Civil va obrir a Antonio Manuel Guerrero, agent en pràctica de 29 anys, un expedient disciplinari després que fos detingut per participar en aquesta agressió grupal costat d'un grup d'amics. Basant-se aquest expedient, segons han informat des de l'Institut Armat, aquest membre de 'La Manada' va ser suspès de feina.





El Règim Disciplinari de la Guàrdia Civil preveu sis tipus de situacions administratives: servei actiu; serveis especials; excedència; suspensió d'ocupació; suspensió de funcions i reserva.





En el cas d'Antonio Manuel, va ser condemnat també per robar el mòbil de la jove després de l'agressió sexual, tal com va reconèixer en el judici, de manera que se li ha atribuït un delicte lleu de furt, que suposa una pena de dos mesos de multa a 15 euros per dia.





El tribunal té també pendent de confirmar si el manté en llibertat, com a la resta de membres de 'La Manada', després anar a una oficina de la Policia a Sevilla d'expedició del passaport.





SANCIÓ I EXPULSIÓ





Fonts de la Guàrdia Civil expliquen que, des del moment en què la sentència per l'agressió sigui ferma, s'obre un procediment reglat en el qual un oficial de l'Institut Armat és designat com a instructor.





Al costat d'un secretari han de valorar la infracció que ha comès aquest guàrdia civil a l'efecte d'aplicar la Llei orgànica de règim disciplinari 12/2007.





Antonio Manuel s'arrisca a ser sancionat per una falta molt greu. La resolució que s'adopti serà signada per la ministra de Defensa, Margarita Robles, a proposta del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, segons detallen les citades fonts coneixedores d'aquest tipus de procediments.