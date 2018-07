El Govern central es farà càrrec de la recerca de desapareguts a la Guerra Civil i anul·larà condemnes franquistes

La ministra de Justícia en la seva primera compareixença al Congrés.





La ministra de Justícia, Dolors Delgado, ha anunciat aquest dimecres una futura reforma integral de la Llei de Memòria Històrica, així com l'elaboració de plans de recerca de desapareccidos, un cens de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura i programes d'exhumació.





A més, ha avançat que el seu departament estudiarà la manera de dur a terme la "il·legalització d'aquelles associacions o organitzacions que facin apologia del franquisme", com la Fundació Francisco Franco.





"És la nostra intenció i el nostre compromís assegurar l'accés a la veritat mitjançant els mecanismes adequats i eficaços que garanteixin el dret a la reparació de les víctimes del franquisme i l'obtenció de les adequades garanties de no repetició", ha afirmat Delgado en la seva primera compareixença al Congrés.





Per aquest motiu, el Ministeri de Justícia ha creat una nova Direcció General per a la Memòria Històrica que, tal com ha explicat Delgado, es encagará d'establir "plans de recerca de desapareguts" i comptarà amb "experts en matèries relacionades amb el Dret, l'Arqueologia i l'Antropologia Forense, així com representants d'associacions memorialistes i de familiars de víctimes i qualsevol altra persona destacada en matèria de Memòria Històrica ".





Aquesta direcció general farà públiques les dades d'exhumació anual, el nombre de persones localitzades, la xifra de peticions registrades i el nombre de prospeccions sense resultat positiu per a la posterior publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) o al Butlletí Oficial de la comunitat autònoma on s'hagi realitzat l'exhumació. També procedirà a la publicació d'un cens oficial de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura.





ANUL·LAR CONDEMNES DE TRIBUNALS FRANQUISTES





Segons la ministra, aquesta reforma tindrà com a objectiu "declarar la nul·litat dels tribunals d'excepció franquistes i els seus errors i sentències, impulsar des del públic les exhumacions, crear una comissió de la veritat, resignificar la Valle de los Caidos en els termes recomanats per la Comissió d'Experts que va estudiar l'assumpte en 2011, retirar la simbologia d'exaltació de la Guerra Civil i la dictadura, amb un procediment taxat amb sancions econòmiques per al cas d'incompliment i reforçar l'accés a arxius ".





A més d'això, ha remarcat Delgado, l'Executiu es proposa reobrir l'Oficina de Suport a les Víctimes del Franquisme i estudiarà la manera de dur a terme la il·legalització d'aquelles associacions o organitzacions que facin apologia del franquisme.