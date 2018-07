L'Egipte dels faraons arriba a Barcelona

El Museu Egipci de Barcelona mostra en una exposició la "passió" per l'Egipte faraònic a través de 105 peces originals de la col·lecció, entre les que destaquen especialment un sarcòfag rectangular del Regne Mitjà, el bust Dattari i un anell d'or amb el nom i títols de Sa-Neith.





Segons ha explicat aquest dimecres el president de la Fundació Arqueològica Clos i del Museu Egipci, Jordi Clos, la mostra s'emmarca en una celebració i homenatge a 25 anys de la fundació, i es podrà veure fins al 31 de desembre.





L'exposició inclou una presentació visual que recull els moments més importants del vessant col·leccionista de Jordi Clos, amb una selecció de les obres que, any rere any, s'han anat incorporant, i que mostren com d'una passió personal es crea un dels museus més emblemàtics de la ciutat.





'Passió per l'Egipte faraònic. 200 anys de col·leccionisme al Museu Egipci de Barcelona 'reuneix peces amb més de 200 anys d'història en el món del col·leccionisme, passant de mà en mà fins incorporar-se al fons permanent del museu.





L'exposició permet descobrir prop de 50 col·leccionistes privats, diversos museus i alguns antiquaris, i és que personatges com Terenci Moix, Lord Carnarvon i la família de Winston Churchill van estar molt vinculats amb peces que es mostren.