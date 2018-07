Borrell insta el Govern belga a intervenir en defensa de la Justícia espanyola

El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, considera que "el Govern belga hauria d'intervenir en defensa del sistema judicial espanyol" davant la situació "anòmala" deslligada amb l'admissió a tràmit d'una querella presentada allà contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena per l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont i quatre dels seus exconsellers, tots pròfugs de la Justícia.





En una entrevista a Onda Cero Borrell, per a qui "no deixa de ser sorprenent" la decisió del tribunal belga, explica que si bé en aquell país hi ha separació de poders i l'Executiu "no pot dir-li als jutges el que han de fer o no, sí que pot presentar-se com a part del procés i advertir d'aquesta situació anòmala que representa que una jurisdicció nacional s'encausi altra jurisdicció nacional ".





"Hem demanat a la nostra representació diplomàtica a Bèlgica que prengui cartes en l'assumpte, que actuï, que contacti amb el govern belga i li digui que prengui part", ha assenyalat Borrell, en relació a les instruccions que ha dictat aquesta setmana a l'ambaixadora d'Espanya en aquell país, Cecilia Yuste, després que el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGJP), Carlos Lesmes, demanés al Govern que garantís "la immunitat de jurisdicció" de Llarena.





Sobre la falta de neutralitat de la qual l'acusa per donar aquestes instruccions, el propi Puigdemont, Borrell, diu que ni és neutral ni deixa de ser-ho, ja que només compleix la seva funció:





"El ministre d'Exteriors espanyol adverteix a la seva ambaixada que hi ha un problema a Bèlgica i ha d'intervenir en defensa dels interessos de l'Estat espanyol ia l'Estat espanyol hi ha els poders de l'Estat i un dels poders de l'Estat és el judicial", ha sentenciat.





Preguntat per les raons per les quals l'euroordre en aquests casos de polítics independentistes fugats de la justícia espanyola no està funcionant de forma automàtica, Borrell ha recordat que els automatismes només són vàlids en casos de delictes taxats en "una llista" en què aquests tipus penals no figuren, i per això, ha d'entrar a analitzar-los un jutge i buscar "correspondència" amb el codi penal del seu propi país.





"Seria molt millor que la llista fos completa i hi hagués una correspondència unívoca entre els codis penals de tots els països, però la història judicial de cada país fa que hi hagi diferències", ha assenyalat.