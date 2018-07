Maurici Lucena, nou president d'Aena

El Govern nomenarà l'economista Maurici Lucena president d'Aena, a proposta del Ministeri de Foment, segons fonts del sector.





Maurici, que actualment treballa a Banc Sabadell com a director de Regulació Prudencial i Public Policy, substituirà en el càrrec a Jaime García-Legaz, que ha estat al capdavant del gestor dels aeroports espanyols des d'octubre de 2007, a penes nou mesos, càrrec al que va arribar de la mà del PP.





El seu nomenament, publicat aquest dijous per 'El Mundo', s'aprovarà al Consell de Ministres d'aquest divendres i el proper dilluns al consell d'administració d'Aena per a la seva comunicació al mercat com a empresa cotitzada.





Lucena, qui va estar lligat al PSC on va ser assessor econòmic de la campanya electoral a les eleccions de 2004 i del president Montilla, ha estat portaveu de la formació al Parlament entre 2012 i 2015. Es va incorporar al Banc Sabadell el juny de 2016 després d'abandonar la política.





L'Estat és el primer accionista d'Aena amb el 51% del capital, a través d'Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, i amb l'arribada del PSOE a l'executiu és probable que no sigui l'únic canvi en el consell del gestor aeroportuari.





Aena ha ajornat la presentació del Pla Estratègic 2018-2021 fins a nova data, que estava prevista per al passat 7 de juny sobre el desenvolupament haurà de decidir l'actual ministre de Foment, José Luis Ábalos.