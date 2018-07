Remuntada històrica de Nadal davant Del Potro

Semblava impossible. Semblava inabastable. I, però, així va ser. Rafa Nadal ho va donar tot ahir per imposar-se a Del Potro en els quarts de final de Wimbledon en un partit agònic que gairebé arriba a les 5 hores de joc.





El duel es va decantar en un primer moment a favor de Del Potro, que va aconseguir guanyar dos dels tres primers sets. Però el manacorí va donar una mostra increïble de "nadalismo", de mordent, urpes (i ganes) per donar-li la volta al partit i aconseguir vèncer finalment l'argentí (7-5, 6-7 [9], 4-6, 6- 4 i 6-4).





Mentre l'afició anglesa sospirava per l'ocasió perduda del Mundial, els aficionats al tennis a Espanya es mostraven eufòrics per la victòria de Nadal en un campionat en el qual mai ha brillat tant com sobre terra batuda. Ara, la semifinal.