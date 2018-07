Investigadors espanyols associen el consum de cànnabis amb els trastorns mentals

Científics de la Universitat de Granada (UGR) han demostrat en un estudi "per primera vegada" que el cànnabis "no només provoca esquizofrènia, com se sabia fins ara" i havien apuntat fins a la data diversos treballs científics, sinó "tota mena de trastorns mentals en general ".





Així ho ha donat a conèixer la UGR en un comunicat sobre una investigació realitzada per científics de la Universitat granadina i liderada pel catedràtic de Psiquiatria, Jorge Cervilla, que mostra "per primera vegada que el cànnabis és un factor de risc no ja només per esquizofrènia, sinó per trastorn mental en general ".





El referit treball és l'article principal d'un conjunt de treballs derivats del mateix estudi - 'Estudi Granadep' - becat per la Conselleria de Salut i desenvolupat des de la Universitat de Granada en col·laboració amb professionals de l'Escola Andalusa de Salut Pública i de l'Hospital Universitari San Cecilio de la capital granadina. L'article ha estat acceptat per a publicació a la prestigiosa revista americana 'Journal of Nervous and Mental Disease'.





Es tracta d'un estudi epidemiològic, desenvolupat sobre una àmplia mostra representativa la província de Granada, formada per 1.200 subjectes, en el qual es troba una prevalença de trastorn mental de l'onze per cent dels enquestats.





Els trastorns més freqüents són els d'ansietat (9%) i els de tipus depressiu (8%) que, a més, freqüentment, coincideixen en la mateixa persona. L'estudi també troba que el 1,8 per cent de la població pateix un trastorn addictiu, el dos per cent va presentar un trastorn psicòtic, i un 3,6 per cent tenia un trastorn de la personalitat.