Sánchez sobre Puigdemont: "L'important és que serà jutjat per tribunals espanyols"

Pedro Sánchez després de la Cimera de l'OTAN / Fernando Calvo.





El president del Govern central, Pedro Sánchez, no ha volgut comentar aquest dijous la decisió de la Justícia alemanya d'extradir l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont només pel delicte de malversació de fons públics . Segons la seva opinió, l'important és que serà jutjat per tribunals espanyols.





Així ho ha dit aquest migdia en la roda de premsa posterior a la reunió de la cimera de l'OTAN que ha tingut lloc a Brussel·les.





"Les resolucions judicials no es qualifiquen, es respecten, això és el que fa aquest govern, respectar totes ja sigui les d'Espanya, Alemanya o Bèlgica", ha manifestat el cap de l'Executiu espanyol després de ser preguntat per la decisió de la Justícia alemanya de no extradir Puigdemont pel delicte de rebel·lió.





Per a Sánchez, "l'important en terme de la Justícia" és que les persones involucrades en els fets que van ocórrer al setembre i octubre de l'any passat a Catalunya "siguin jutjades pels tribunals espanyols" i ha recalcat que "això passarà".





Sánchez ha insistit que "des del punt de vista polític, la societat espanyola espera" d'aquest Govern que no qualifiqui les resolucions judicials, sinó que les respecti.