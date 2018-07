Rebuig de Cs, PSC i PP al nomenament de Joan Ridao com a lletrat major del Parlament

La Mesa del Parlament ha decidit aquest dijous que Joan Ridao sigui el nou lletrat major del Parlament, una decisió que s'ha pres per quatre vots a favor (2 d'ERC i 2 de JxCat), dos en contra (Cs) i l'abstenció del PSC.





La decisió de situar a Ridao en aquest càrrec ha estat una proposta del president de la Cambra, Roger Torrent, i ha generat polèmica perquè Ridao en el passat va ser secretari general d'ERC i diputat republicà al Parlament i al Congrés.





Ridao és llicenciat en Dret, doctor en Ciència Política i de l'Administració i professor de Dret Constitucional, i va accedir a la plaça de lletrat a través d'un concurs públic.





DIRIGENT D'ERC





Cs, PSC i el PP han expressat les seves crítiques al nomenament de Ridao: els tres coincideixen que no dubten de la seva capacitat professional per a ser lletrat -sobretot perquè va entrar via concurs públic-, però qüestionen que pugui ser lletrat major pel seu passat polític com a dirigent d'ERC.





Cs ha traslladat a la Mesa que rebutgen a Ridao perquè va ser "ni més ni menys que secretari general del partit del qual forma part el president" de la institució, Roger Torrent, i això ho fan inadequat per al càrrec.





"Els cossos tècnics les opinions hagin de tenir influència en les decisions dels òrgans polítics han d'estar lliures de tota politització, i la primera i més higiènica mesura a aquest efecte és la cura de les aparences", esgrimeixen des Cs.





El diputat del PSC Ferran Pedret ha dit que no qüestiona els mèrits de Ridao, però ha afegit que, davant el context polític actual i les responsabilitats de "primer nivell" que va tenir a ERC, ell mateix hauria d'haver considerat que no és adequat per assumir aquesta responsabilitat.





El diputat i secretari general del PP, Santi Rodríguez, ha dit que donada la pressió a la qual han estat sotmesos els lletrats en els últims anys, no li sembla "gens recomanable que un president del Parlament d'ERC proposi a qui ha estat secretari general d'ERC ".