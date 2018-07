Josep Lluís Alay: l'ascens meteòric de l'amic personal de Puigdemont

Josep Lluís Alay, en una entrevista a TV3.





L'historiador Josep Lluís Alay ha estat nomenat responsable de l'Oficina de l'expresident català Carles Puigdemont i cessa com a coordinador de polítiques internacionals de la Presidència després d'un mes en el càrrec, per al qual va ser nomenat el 13 de juny, segons publica el Document Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).





Alay és una de les quatre persones que acompanyaven Puigdemont quan el van detenir al març a Alemanya, i el mateix Alay va ser detingut després per la Policia Nacional i posat en llibertat el mateix dia.





L'acord, datat el 11 de juliol, defineix les atribucions del nou càrrec entre les quals hi ha dirigir i organitzar les tasques de tot el personal de l'oficina, i organitzar i controlar els actes, les audiències, les visites i els viatges de l'expresident .





També haurà de gestionar i controlar el pressupost assignat a l'Oficina i fer les tasques de protocol i de relacions amb la premsa i els mitjans de comunicació des d'un càrrec dotat amb un salari anual de 60.454,32 euros.





Alay és un expert en països asiàtics com Tibet i Mongòlia i ha impartit classes en diferents universitats. A més, és col·laborador habitual del diari 'Ara' i ha publicat tant articles acadèmics com obres de divulgació.





ELS INTERROGANTS DE L'OFICINA





Una de les incògnites que sobrevolen la creació d'aquesta Oficina és la seva ubicació: tradicionalment ha estat en sòl català però, amb les circumstàncies de Puigdemont, podria situar-se al país on es trobi.





Al Consell Executiu del 3 de juliol, el Govern va aprovar aplicar les prerrogatives a Puigdemont com a expresident: "Això trigarà un parell de setmanes, però tot està en marxa", ha concretat la portaveu del Govern Elsa Artadi.





Preguntada per si aquesta oficina estaria físicament al lloc on es trobi Puigdemont, Artadi va respondre que "la llei no especifica on ha d'estar, però no necessàriament tothom ha d'estar ubicat on està ell".