L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha publicat un vídeo en què exigeix l'alliberament dels exconsellers empresonats.





Puigdemont sosté que si Alemanya rebutja el delicte de rebel·lió no té sentit que a Espanya es mantenganencarcelados als membres de l'anterior Govern per aquest motiu.





"Si la justícia europea no veu delicte de rebel·lió, per què la justícia espanyola continua tenint gent a la presó per un delicte inexistent?", ha manifestat l'expresident català.