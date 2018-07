Les Cambres catalanes adverteixen de l'augment de la pobresa a Catalunya

La Zona Franca de Barcelona, un dels enclavaments estratègics de l'economia catalana.





Informe agredolç per a l'economia catalana. El Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya ha presentat la seva memòria anual sobre les dades econòmiques de Catalunya amb diferències notables entre les xifres macroeconòmiques i les microeconòmiques de la societat catalana.





D'una banda, la memòria assenyala que el 2017 es va recuperar el producte interior brut previ a l'esclat de la crisi l'any 2007, al voltant de 29.500 euros per persona. El major creixement del PIB català es va deure en part a l'auge de la reindustrialització catalana, així com a l'augment dels béns exportats al mercat internacional (64,5% del total).





Les Cambres assenyalen que l'economia catalana ha mantingut un creixement positiu el 2017 i que es col·loca al capdavant de les comunitats que més creixen a Espanya. Aquest panorama aclareix alguns dubtes sobre l'estancament o fins i tot el retrocés de l'economia catalana a causa del procés polític que està travessant la comunitat durant els últims anys.





PÈRDUA DE RIQUESA





No obstant això, no tot són dades positives. En la memòria elaborada per les cambres catalanes s'assenyala que la pobresa ha augmentat a Catalunya. En concret, la taxa de pobresa en el treball ha pujat el 2017 fins al 12,2%, mentre que les llars amb fills en risc de pobresa escalen fins al 23%, mentre que a Europa se situen quatre punts per sota.





Tampoc és favorable la dada sobre el poder adquisitiu dels catalans. Durant el 2017, es va produir una pèrdua de la riquesa dels catalans causa de l'augment de la inflació i la congelació dels salaris.





Els autors de la memòria també donen un toc d'atenció sobre la manca d'inversió en R+D per part de les organitzacions empresarials. No només s'inverteix menys en innovació, sinó que només el 14,3% de les empreses han realitzat esforços tecnològics en 2017, enfront del 27,4% que ho havia fet el 2007.