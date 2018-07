Malestar al Govern Sánchez davant el "respecte al dret d'autodeterminació" de Catalunya per Escòcia

Nicola Sturgeon, ministra d'Escòcia (Europa Press)





Al final de la trobada del president de la Generalitat, Quim Torra, amb la primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, es va emetre un comunicat conjunt que ha molestat especialment al Govern de Madrid, perquè en ell es parla textualment del "respecte al dret d'autodeterminació del poble català".





Segons relata el diari 'El Confidencial Digital', fonts governamentals han comentat que encara que l'Executiu de Pedro Sánchez no vol contribuir a donar publicitat a les actuacions de Torra a l'exterior, però ha cursat instruccions a l'Consolat a Edimburg perquè faci arribar la seva malestar a les autoritats locals escoceses.





UNA INTROMISSIÓ ALS ASSUMPTES INTERNS D'ESPANYA





Sent el d'Escòcia un govern regional, no va intervenir l'ambaixador espanyol a Londres, Carlos Bastarreche, sinó que va ser el cònsol a la capital escocesa, Ricardo Martínez, que es va reunir amb el ministre escocès per a Europa, Migracions i Cooperació Internacional, Ben MacPherson. En aquesta trobada, Martínez li va transmetre el malestar del Govern espanyol pel fet que des d'un govern que forma part d'un país aliat, com és el Regne Unit, s'hagi protagonitzat una intromissió en els assumptes interns d'Espanya.





El diplomàtic espanyol ha subratllat, a més, la doctrina de les Nacions Unides relativa als territoris amb dret a l'autodeterminació, entre els quals no hi és, en cap cas, una comunitat autònoma com Catalunya.