Iceta demana a Torra que es decideixi a jugar a l'acord o la ruptura

Miquel Iceta al Consell Nacional d'aquest dissabte (Europa Press)





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat als partits independentistes que no supeditin la política a decisions judicials, i ha deixat clar que "el poder judicial pot ser criticat" però que les seves resolucions han de ser acatades.





Segons Iceta els procediments judicials oberts són un dels elements que dificulten la relació entre el Govern central i la Generalitat, ha afirmat durant la seva intervenció al Consell Nacional que el PSC ha celebrat aquest dissabte.





També ha demanat al Govern que prengui una decisió perquè, segons ell, encara no han donat mostres de tenir decidit quin camí prendre: "O es juga a l'acord o es juga a la ruptura, no hi ha terme mitg", i els ha demanat que es decideixin per la via de l'acord, tot i que creu que els costarà.





Així i tot, Iceta considera que el canvi de Govern a Espanya ha fet que canviï també la perspectiva entre el Govern central i el de Catalunya, i ha dit que estan orgullosos d ' "estar arriscant per resoldre un problema", encara que ha reiterat que els conflictes cal solucionar per la via del diàleg, sense negar dificultats.





"S'han obert els canals de relació institucional entre els governs i aquí és on s'han de tractar i resoldre qüestions molt importants per a la vida de la gent", ha assenyalat.

Ha assegurat que un dels grans èxits de la reunió entre el president de la Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, és que les discrepàncies polítiques no impedeixin avançar en la resolució de problemes concrets: "És la millor notícia que podríem donar al conjunt de catalans i espanyols".





En aquest sentit, ha dit que un govern no pot plantejar-se com única qüestió l'autodeterminació: "No pot anar a una reunió i dir 'jo vull l'autodeterminació i em porto tres carreteres".





GRÀCIES A LA TENACITAT DE SÁNCHEZ





Iceta ha celebrat l'actuació del Govern socialista i el treball que estan realitzant tant el president de l'Executiu, Pedro Sánchez, com tots els ministres i membres del partit: "Estem molt contents que s'hagi produït aquest canvi".





Així, ha agraït a Sánchez la seva "tenacitat" i ha destacat els seus primers compromisos al Govern, com les seves decisions respecte als refugiats, sobre el qual ha premiat no només la capacitat de fer un gest simbòlic sinó d'aprofitar per moure a la reflexió .





També ha ressaltat que han recuperat la sanitat pública universal, el paper de l'escola pública i la capacitat de fer gestos rellevants en temes com la pobresa infantil o en la lluita contra la violència masclista: "Tenim un Govern amb una agenda política i social enorme".





Segons la seva opinió, el Govern ha causat alleujament, no només entre els progressistes, també entre la gent conservadora: "El cicle polític del PP s'havia acabat i la seva continuïtat en el Govern només podia deteriorar a les institucions i frustrar l'esperança de molta gent i sumir-nos a tots en un desànim en una resignació col·lectiva".





Iceta ha insistit en seguir practicant una política de diàleg, trobant objectius que puguin reunir majories, i ha ofert la seva disposició per col·laborar amb el nou Executiu, "perquè per fer avançar les coses no n'hi ha prou amb l'acció d'un bon govern".