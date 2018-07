Djokovic elimina Nadal en les semifinals de Wimbledon després d'un partit jugat en dos dies

Djokovic i Nadal a Wimbledon (Getty Images)





Novak Djokovic es va emportar un igualat partit de semifinals davant Rafa Nadal (6-4, 3-6, 7-6 (9), 3-6 i 10-8), en un duel que es va haver de jugar en dues jornades diferents i que va caure del costat del serbi per mínims detalls. El balear va sortir més endollat a la represa i va forçar el cinquè set, que no obstant això, es va equilibrar de manera que va tenir un desenllaç incert durant tot moment.





Un nou partit. Després de 14 hores d'interrupció, Nadal i Djokovic tornaven a enfilar el passadís d'accés al Centre Court, novament amb el sostre cobert, amb l'objectiu, un d'allargar el partit tot el possible, i l'altre, donar carpetada a l'assumpte i certificar el pas a la final. Però les ganes i l'ímpetu de Rafa a la represa van enxampar per sorpresa al serbi, que es va veure amb un 0-3 en contra al marcador, després de lluitar fora mida en el primer torn de servei de l'espanyol, que va durar fins a 15 minuts .





Segons relata la crònica de 'Eurosport', la profunditat en els cops de Nadal li donaven un cert avantatge en els pilotes llargues, que eren més abundants que en l'inici de partit en la jornada de divendres. La intensitat pujava per moments i Djokovic reaccionava amb un trencament que posava més salsa si cap a la resolució de la quarta mànega. Va reaccionar novament l'espanyol, que manava el duel al cinquè i definitiu set.





La tensió es va instaurar al Centre Court de l'All England Club, i cada mínim error era aprofitat per cada un dels rivals per ficar pressió al contrari. Ningú era capaç de trencar l'hegemonia dels serveis, i tant Rafa com Novak, demostraven que és en els moments difícils quan són capaços de desenvolupar el seu millor joc. Tot i això no era capaç de trencar-se una igualada que només Djokovic va saber com resoldre.





Amb la graderia entregada a la causa, i pujant fins a límits insospitats el nivell, en un dels millors partits del que portem d'any. La moneda va ser llançada a l'aire i va acabar caient del costat de Djokovic, però podria haver estat de qualsevol dels dos costats. Nadal no va acabar de llançar la tovallola, però un 0-40 amb el seu servei el va condemnar. Va arribar el break i la victòria per a 'Nole', però el que sí que va guanyar va ser el tennis. El millor nivell del serbi ha tornat.





UN PARTIT IGUALAT





La semifinal entre Kevin Anderson i John Isner havia fet esperar a Rafa Nadal i Novak Djokovic, que van començar amb retard però amb una gran intensitat en la Centre Court. El serbi pressionava de valent a la resta davant el número u mundial, que no acabava de veure clar la tàctica per fer mal a un tennista, que havia demostrat durant les dues setmanes de torneig que tornava a estar a prop de l'estil de joc que durant diversos anys el mantenia intractable al cim del rànquing mundial.





'Nole' no baixava la guàrdia a la resta i acabava trobat el just premi a un trencament (4-3), davant la qual poc o res podia fer l'espanyol, alguna cosa capcot davant l'autèntic mur que construïa Djokovic en el seu costat de la pista . La nit començava a apoderar-se de Londres, i amb la coberta completament estesa, Nadal havia d'afrontar una semifinal amb un set a baix, però ni de bon tros estava tot perdut (6-4).





Va haver de lluitar fora mida i fins va encadenar dos trencaments a favor, per una en contra, en una segona mànega on va començar a veure alguna fissura en el tennis de Djokovic. Arribaven més errors del compte, i la dreta paral·lela de Nadal apareixia en escena per començar a moure amb més propietat al serbi. El partit s'igualava en els pilotejos des del fons de la pista i era Rafa el que sabia defensar les oportunitats de break del seu rival.





Amb un trencament a favor encara va haver de patir en l'últim joc de la màniga, de cara a poder empatar un marcador, en un partit que s'havia igualat completament en tennis en els dos costats de la Centre Court. Dues boles de break salvades i l'alè del públic que volia més, tot i que l'espectacle estava completament servit (3-6).





La tercera mànega va deixar clar que la igualtat anava a ser la tònica fins que es donés per conclosa la jornada en arribar a les 23:00 (hora local). Nadal es mostrava molt més còmode des del fons de la pista i pujava amb criteri a la xarxa, mentre que Djokovic no es ressentia d'haver cedit el segon set demostrant el seu bon nivell de joc.





Amb tot això, el desempat va dictar sentència, sense que Nadal pogués tancar-lo al desaprofitar tres boles de set. No regalava tant Djokovic, que s'aprofitava d'una fallada de l'espanyol a la xarxa per dormir amb avantatge de dos sets a un (7-6 (9)).