Fins a 15 dones maltractades han estat repatriades a Espanya des de 2015 amb suport consular

Cartell contra la violència masclista (Europa Press)





Un total de 15 dones espanyoles han estat repatriades des de l'estranger a Espanya des de l'any 2015 per patir violència de gènere, algunes d'elles amb els seus fills menors d'edat. Aquest és el còmput global ofert a Europa Press des de fonts del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, que no inclou els trasllats efectuats en el que va de 2018 perquè encara no estan comptabilitzats.





Aquestes repatriacions són facilitades pel Govern des de l'any 2015, quan diversos ministeris van subscriure el Protocol d'Actuació contra la violència de gènere a l'exterior. L'objectiu era articular mesures per a l'atenció, assistència i protecció de dones espanyoles que resideixen a l'estranger i són víctimes de violència masclista. En aquest context, s'organitzen repatriacions "quan la situació ho exigeixi" i segons la normativa.





L'última espanyola presumptament assassinada a mans de la seva parella a la localitat francesa de Pau, així com el seu fill, podrien haver-se beneficiat d'aquest programa en el cas d'haver denunciat la seva situació davant les ambaixades o consolats. Els morts en cap cas comptabilitzen en l'estadística de víctimes de violència de gènere que elabora el Govern espanyol perquè no residien a Espanya, segons han informat a Europa Press fonts governamentals.





ATESES EN AMBAIXADES I CONSULATS





Totes les dones que visquin a l'estranger i que pateixin maltractaments poden sol·licitar la intervenció del protocol, a través del qual es facilita protecció i assessorament a les víctimes, acompanyament en les gestions, contactes amb autoritats locals competents i seguiment des dels serveis centrals del Ministeri d'Exteriors, entre altres coses.





L'any de la seva posada en marxa, tres dones van ser repatriades a Espanya i es van destinar 3.152 euros per a la seva atenció en ambaixades i consultats, segons les dades proporcionades pel Ministeri. Al 2016, any en què la quantia per emprendre aquest treball va augmentar a 6.133 euros, tres dones víctimes de violència masclista van ser traslladades a Espanya.





L'any passat, els ajuts econòmics per a casos de violència de gènere a l'exterior van ser de 15.427 euros, el que representa un increment de més del doble respecte a 2016. Entre altres coses, aquest augment es va deure al fet que van ascendir a nou les dones a les quals el Govern va facilitar la repatriació a Espanya, acompanyades de 10 menors d'edat que eren fills d'aquelles.





PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA SENSE DISCRIMINACIÓ





A través d'oficines i consolats, l'Executiu ofereix orientació sobre els serveis mèdics, educatius i legals del país, així com sobre les gestions en matèria de violència de gènere. La protecció i assistència facilitada, segons estableix el protocol recollit per Europa Press, pretén que aquestes ciutadanes no resultin discriminades perquè tenen la residència fora.





En el text també s'estableix la col·laboració interministerial per aplicar un pla de formació específica en matèria d'igualtat i violència de gènere adreçada al personal de l'Administració de l'Estat a l'exterior per fomentar la sensibilització i el coneixement del tema i millorar l'atenció a les víctimes.





Un altre dels punts contemplats en el protocol subscrit és la realització d'informes, estudis i investigacions que contribueixin a un millor coneixement de la realitat de les dones espanyoles a l'exterior víctimes de violència de gènere. A més, elaborar les campanyes de sensibilització i prevenció de la violència masclista.





En aquest context, des del Ministeri d'Exteriors subratllen que aquest any 2018 s'està treballant en l'elaboració de campanyes de sensibilització dirigit a les dones víctimes d'aquest tipus de violència, així com la sistematització de totes les dades recopilades en totes les ambaixades i consultats espanyols del món.





Algunes de les vies d'actuació de què disposen les ciutadanes que sí resideixen a Espanya per denunciar la seva situació, com ara el telèfon 016 d'atenció al maltractament, no serveixen per a les que viuen a l'estranger.





Fonts pròximes al servei 016 expliquen a Europa Press que aquest recurs actua únicament en territori nacional perquè atén a la legislació espanyola. Segons destaquen, cada país té una regulació en aquesta matèria, si la té.





En qualsevol cas, en el cas de rebre una trucada denunciant un cas de violència masclista a l'exterior, des del 016 s'ofereix la informació sobre el canal adequat al que pot recórrer la víctima o qualsevol familiar o conegut que vulgui ajudar. Com que és un cas de violència de gènere a l'exterior, en aquest cas se'ls deriva a les ambaixades i consolats.