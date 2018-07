Arrimadas acusa l'alcaldessa de Canet de Mar expulsar "tot aquell que no combregui amb el separatisme"

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha acusat l'alcaldessa de Canet de Mar (Barcelona), Blanca Arbell, de voler expulsar "tot aquell que no combregui amb el separatisme", després que Arrimadas fos escridassada a dit municipi , on a Cs li va ser denegat per l'Ajuntament un permís per a realitzar un míting.





En declaracions aquest dilluns a la Cadena Ser, ha assenyalat que va viure la situació amb "pena" i l'ha posat com a exemple de com el procés ha "trencat per la meitat" a Catalunya.





Arrimadas va acudir a Canet de Mar després que el seu partit sol·licités un permís per celebrar un acte polític que va ser denegat per l'Ajuntament perquè l'espai ja estava ocupat per altres actes i activitats relacionats amb la Festa Major.





Arbell, alcaldessa d'ERC, ha dit en declaracions als mitjans que van dir a Cs que demanessin un altre espai, però que no ho van fer i que està a favor que vinguin al municipi a expressar-se, però ha criticat que "han vingut a provocar".





Davant d'això, Arrimadas ha mostrat la seva "indignació" per l'actitud de l'alcaldessa assegurant que va intentar expulsar del municipi als membres de Cs. Arrimadas ha recordat que Cs va obtenir un 20 per cent de vot a Canet de Mar per la qual cosa ha rebutjat aquestes acusacions i ha acusat l'alcaldessa de voler expulsar del municipi a "tot aquell" que no combregui amb el separatisme.