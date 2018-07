Un error en la votació frustra l'intent de Sánchez de renovar RTVE

El Ple del Congrés no ha aconseguit aquest dilluns completar la renovació del Consell d'Administració de RTVE en no obtenir, per un vot, la majoria necessària per nomenar els quatre consellers proposats per PSOE i Podem i que, en principi, si comptaven amb el suport de la majoria de la Cambra.





Els grups parlamentaris que donaven suport a aquesta candidatura comptaven amb demanar 179 vots (84 del PSOE, 67 d'Units Podem, cinc del PNB, nou d'ERC, vuit de PDeCAT, quatre de Compromís, un de Nova Canàries i un altre de Coalició Canària).





No obstant això, han faltat dos diputats, Jordi Xuclà (PDeCAT) i Ana Surra (ERC) i dos més s'han equivocat, de manera que els consellers proposats només han rebut 175 vots a favor, quedant-se a un de la majoria absoluta necessària.





A la sessió d'aquest dilluns hi havia previstes dues votacions, la primera per nomenar els quatre consellers i una segona per designar el nou president de RTVE.





L'error s'ha produït en la primera votació, perquè dos diputats han introduït a l'urna la papereta amb el nom del candidat a president de RTVE, Tomás Fernando Flores, en lloc de la que contenia la llista dels consellers.





Aquesta situació ha portat al fet que les candidatures d'Ana Isabel Tancada, Fernando López Agudín, Josep-Lluís Micó i Joan Tortosa no hagen aconseguit els 176 diputats que suposen la majoria absoluta del Congrés.





La segona votació estava supeditada al fet que la primera es resolgués amb èxit, ja que el president de la Corporació ha de formar part del Consell d'Administració.





En no poder-se completar el nomenament dels deu consellers, ja no hi havia lloc a una segona per elegir el president.