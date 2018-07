El trasplantament d'Abidal es va realitzar "d'acord amb la Llei"

L'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) considera que el trasplantament hepàtic de donant viu de l'exjugador de futbol Eric Abidal es va realitzar "d'acord amb la Llei" després de revisar, en col·laboració amb l'Hospital Clínic i l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), " tots i cada un dels passos del procés en l'àmbit de les seves competències, és a dir, des del punt de vista clínic i sanitari ".





"Les dades de l'ONT confirmen que el trasplantament hepàtic d'Eric Abidal es va realitzar d'acord amb la legislació vigent ia la bona pràctica clínica", assenyala organització després de concloure la seva investigació sobre el cas, a l'espera que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya emeti el seu informe final sobre la inspecció en el Clinic.





En base a les seves indagacions, l'ONT assegura rotundament que, " en contra del que publicat per algunes informacions ", Abidal "va estar en llista d'espera per a trasplantament de donant mort".





"Davant la progressió de la malaltia, l'equip mèdic va considerar l'opció d'un trasplantament hepàtic de donant viu, el que en cap cas excloïa la possibilitat del trasplantament de donant mort de sorgir l'oportunitat", expliquen.





Així mateix, consideren provat que el parentiu del donant (el cosí d'Abidal, segons la versió de l'exfutbolista) ha estat "comprovat documentalment en el centre, en el primer filtre que la llei preveu per a la donació de viu", tot i que la legislació no exigeix que la donació entre vius s'hagi de tenir lloc en l'àmbit familiar.





En definitiva, detallen que a l'Hospital Clinic consta acta de naixement i llibre de família tant del donant com del receptor, "dels que es dedueix que són cosins germans".





A més, conclouen que el donant va ser sotmès a una "rigorosa avaluació medicoquirúrgica i psicosocial, en què van ser analitzades adequadament les seves motivacions per a la donació i la seva relació amb el receptor". El Comitè d'Ètica assistencial del centre, "com és preceptiu", també va valorar el cas emetent una "resolució positiva", i descrivint, entre altres aspectes, "un entorn familiar, laboral, econòmic i social del donant favorable a la donació".





Després d'aquest informe, l'ONT també estima com a cert que el cosí d'Abidal va comparèixer davant el la jutgessa encarregada del registre civil de Barcelona abans de procedir a l'extracció de l'òrgan.





En aquesta trobada, la magistrada "va tornar a comprovar documentalment la relació entre donant i receptor i va deixar constància que la donació es realitzava de forma lliure i altruista".





L'Hospital Clinic, al seu torn, ha confirmat que en el Jutjat del Registre Civil de Barcelona en què va comparèixer que "hi còpia del document d'identitat del donant", amb el qual es "parlava exclusivament francès" a través d'un un membre que dominava aquest idioma "de manera fluïda" en l'equip de Coordinació de Trasplantaments de l'Hospital Clínic de Barcelona, sense recurrise a un altre traductor, explica l'ONT.





ES PERSONARÀ SI ES REOBRE EL CAS PER LA "GRAVETAT EXTREMA"





Malgrat tot l'anterior, l'ONT ha anunciat que, "donada la gravetat extrema dels fets denunciats i tenint en compte que les seves competències es limiten a l'àmbit clínic-sanitari", es personarà com a acusació particular en el cas que la jutgessa decideixi reobrir el cas.





"Si aquests fets no s'investiguen fins al fons poden generar desconfiança entre la ciutadania sobre el procés de donació d'òrgans, que permet salvar milers de vides al nostre país cada any", justifica l'ONT, que s'ha posat a disposició de la Fiscalia i de la Guàrdia Civil per proporcionar-"qualsevol tipus d'informació" que puguin necessitar en relació a aquest cas.

Finalment, l'entitat subratlla la seva "tolerància zero" amb el tràfic d'òrgans i "agraeix als ciutadans i mitjans de comunicació la seva confiança en el sistema espanyol de trasplantaments".